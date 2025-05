Tribit StormBox Blast 2 – Laut, robust und bereit für jede Party

Der Tribit StormBox Blast 2 ist ein Bluetooth-Lautsprecher der Extraklasse. Er bringt nicht nur satten Sound und fette Bässe, sondern auch eine ordentliche Portion Unterhaltung. Mit Mikrofonanschluss, blinkenden LED-Lichtern und App-Steuerung wird jede Gartenparty zum Event. Im Vergleich zum Vorgängermodell gibt es viele Verbesserungen – und auch ein paar Kompromisse. Wir haben den Lautsprecher genau unter die Lupe genommen.

Bevor wir in den Test einsteigen, gibt’s hier das Unboxing zum neuen Partylautsprecher von Tribit. Seht euch an, was in der Box steckt – Design, Verarbeitung und erster Eindruck im Video: