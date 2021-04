Tribit FlyBuds C1 sind ab sofort erhältlich

Tribit stellt die True-Wireless-Kopfhörer FlyBuds C1 vor, der ab sofort im Handel erhältlich ist. Was die In-ears zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Was haben die FlyBuds C1 zu bieten?

Die FlyBuds C1 bereiten auch audiophilen Nutzern mit ihrem satten und gleichzeitig neutralen Klang erstklassige Hörerlebnisse. Möglich macht das der verbaute hochauflösende aptX-Decoder von Qualcomm®, der 16-Bit-Audio mit einer Samplingfrequenz von 48 Khz liefert. Für den Anwender bedeutet das kristallklaren und unverfälschten Sound, egal ob beim Hören von Podcasts, der Lieblingsmusik oder beim Schauen von Videos und Filmen. Die FlyBuds unterstützen außerdem noch die AAC- und SBC-Codecs.

Der neue Qualcomm-QCC3040-Chip sorgt in den FlyBuds C1 aber nicht nur für ein umwerfendes Audioerlebnis, sondern bietet dank des neuesten Bluetooth-Standards 5.2 auch perfekte Verbindungsqualität: Im Vergleich zu älteren Standards steigt die Stabilität um bis zu 75 Prozent, gleichzeitig ist der Stromverbrauch um bis zu 30 Prozent geringer – bei einer Verbindungsreichweite von bis zu 10 Metern.

Der deutlich geringere Stromverbrauch des aktuellen Bluetooth-5.2-Standards hilft den FlyBuds C1 zusammen mit den beiden 60-mAh-Batterien in den Kopfhörern sowie dem 600-mAh-Akku im Transportbehälter extrem lange Laufzeiten zu realisieren: Nominell können die Kopfhörer bis zu 12 Stunden ohne Nachladen genutzt werden, während der Ladebehälter, in dem die Kopfhörer in nur anderthalb Stunden komplett aufgeladen werden können, noch einmal Energie für bis zu 50 Stunden Nutzung bereithält. Aber auch danach kann es fast unterbrechungsfrei weitergehen, da sich der Ladebehälter mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel in nur zwei Stunden wieder auf volle Kapazität bringen lässt. Und in Notfällen, zum Beispiel bei kurzfristig angekündigten Calls, können die FlyBuds sogar in nur 10 Minuten für eine Laufzeit von ganzen anderthalb Stunden geladen werden.

Preis und Verfügbarkeit

Die Tribit FlyBuds C1 sind ab sofort zu einem Preis von 89,99 Euro bei ausgewählten Händlern erhältlich.