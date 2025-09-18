Transformers Day präsentiert neue Studio Series-Figuren

Hasbro Pulse feiert den Transformers Day mit einer beeindruckenden Reihe von Enthüllungen aus der Studio Series, die Ikonen aus dem gesamten Transformers-Filmuniversum und dem Animationsfilm Transformers One zusammenbringt. Von klassischer G1-Nostalgie bis hin zu modernen filmischen Showdowns – diese neuen Produkte sind bereit, in die Sammlungen von Fans weltweit Einzug zu halten.

Den Anfang macht einer der legendärsten Decepticons, denn der Studio Series Leader Class Soundwave, inspiriert von The Transformers: The Movie, tritt ins Rampenlicht. Der 16,5 cm große Soundwave verwandelt sich in 28 Schritten vom Roboter zum Kassettenrekorder und wird mit drei Kassettenfiguren geliefert – Buzzsaw, Ravage und Laserbeak –, die jeweils mit eigenem Rucksackzubehör ausgestattet sind. Mit Blaster und Rucksack fängt diese Figur das ikonische Aussehen des Meisterspions ein und erweckt Leinwandmomente zum Leben.

Ebenfalls im Rampenlicht steht der imposante Studio Series Leader Class Nemesis Prime aus Transformers: The Last Knight. Mit einer Höhe von 21,5 cm verfügt dieses dunkle Gegenstück zu Optimus Prime über hochwertige, vom Film inspirierte Details, vier kampfbereite Accessoires und eine Umwandlung vom Roboter zum Truck in 46 Schritten. Von Quintessa einer Gehirnwäsche unterzogen, ist Nemesis Prime eine furchterregende Ergänzung für jede Transformers-Sammlung.

Die Enthüllungen gehen weiter mit drei weiteren Fan-Favoriten. Deluxe Class Barricade, ebenfalls aus The Last Knight, verwandelt sich in 23 Schritten in ein offiziell lizenziertes Ford Mustang Polizeiauto, komplett mit acht Zubehörteilen für dynamische Darstellungen oder Kampfszenen. Aus Transformers One betritt die finstere Deluxe Class Airachnid die Bühne mit ihren beiden Blaster-Zubehörteilen und einer aufwendigen 36-stufigen Umwandlung in den Drohnenmodus. Abgerundet wird die Serie durch Voyager Class Alpha Trion, den weisen Mentor von Cybertron, der sich in 26 Schritten in seinen majestätischen gehörnten Löwen-Beast-Modus verwandelt und eine sechsteilige Energon-Peitsche schwingt.

Zusammen feiern diese fünf neuen Figuren der Studio Series Jahrzehnte des Transformers-Universum und bieten Fans die Möglichkeit, ihre Lieblingsmomente zu Hause noch einmal zu erleben – oder neue zu schaffen.

All diese Neuerscheinungen und viele mehr können ab sofort auf Hasbro Pulse vorbestellt werden.