Trailer zu Sword and Fairy 4: Remake ist da

Publisher CubeGame und Entwickler UP Software haben den offiziellen Trailer zu Sword and Fairy 4: Remake veröffentlicht.

Über Sword and Fairy 4: Remake

Sword and Fairy 4: Remake hat einen neuen Trailer erhalten und rückt damit stärker in den Fokus der Rollenspiel-Community. Das Projekt gilt als moderne Neuauflage eines der beliebtesten Teile der traditionsreichen chinesischen RPG-Reihe. Publisher CubeGame und Entwickler UP Software haben kurz vor Jahresende einen neuen offiziellen Trailer zum Game veröffentlicht. Das Video zeigt erstmals umfangreicheres Gameplay sowie Zwischensequenzen und betont die emotionale Geschichte des Klassikers. Dieser Trailer bestätigt, dass der Titel als Singleplayer-Rollenspiel erscheint und sich klar an Fans erzählerisch geprägter Fantasy-Abenteuer richtet. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wird weiterhin nicht genannt, das Spiel befindet sich offiziell noch in Entwicklung. Das Spiel entsteht mit der Unreal Engine 5 und soll gegenüber dem Original vor allem bei Grafik, Inszenierung und Effekten deutlich aufgewertet sein. Die Entwickler zeigen detaillierte Charaktermodelle, opulente Umgebungen und stilisierte Kampfeffekte, die die Xianxia-Atmosphäre des Spiels unterstreichen.

Beim Kampfsystem setzt das Remake auf ein rundenbasiertes Design, das sich an modernen Genre-Vertretern orientiert und trotzdem die strategische Tiefe des Klassikers bewahren soll. Gleichzeitig versprechen die Verantwortlichen eine zeitgemäße Präsentation der Kämpfe, die stärker an aktuelle JRPGs erinnert. Bestätigt ist bislang eine Veröffentlichung auf PC, zudem wird das Spiel in Datenbanken und Trailer-Beschreibungen als Titel für PC- und Konsolenplattformen geführt. Eine genaue Liste der Konsolen steht noch aus, ebenso Angaben zu regionalen Versionen und möglichen Lokalisierungen. Da das Original von 2007 nie offiziell im Westen lokalisiert wurde, knüpfen viele Fans nun Hoffnungen an das Remake, um die Geschichte endlich mit Übersetzungen spielen zu können. In chinesischsprachigen Regionen genießt Sword and Fairy 4 Kultstatus und gilt für viele als einer der besten Teile der Reihe. Die Reihe Chinese Paladin / Sword and Fairy zählt in China zu den bekanntesten Fantasy-Marken und wurde mehrfach als TV-Serie und in anderen Medien adaptiert.