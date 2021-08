Trailer zu Grow: Song of the Evertree – Release am 16. November 2021

Grow: Song of the Evertree wird am 16. November für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam (zur Website) für 24,99 Euro erscheinen. Darüber haben uns Herausgeber 505 Games und Entwickler Prideful Sloth informiert. Eine physische Ausgabe wird auch für Switch im Februar 2022 für 29,99 Euro erhältlich sein. Die Registrierung für einen bevorstehenden geschlossenen Beta-Test ist ab sofort möglich. Hier ein Trailer für euch:

Mit Grow: Song of the Evertree werden Abenteuer, Alchemie, Crafting und Städtebau vereint. Interessiert? Seht hier einen Trailer!

Über Grow: Song of the Evertree

Das hat die Steam-Beschreibung über das Spiel zu sagen: Im Laufe der Zeit verblassten die Welten von Alaria. Der Evertree, auf dessen unzähligen Ästen einst viele Welten thronten, ist nun nichts weiter als ein Sprössling, dessen Pracht längst in Vergessenheit geraten ist. Niemand weiß, wie man ihn wieder zum Leben erweckt. Außer dir. Du hörst die Sonne, wie sie am Himmel singt. Du hörst das Flüstern des Regens auf der Erde. Du bist der letzte der Alchemisten von Everheart, deren Aufgabe über Generationen an dich weitergegeben wurde – den Evertree zu nähren und zu beschützen! Erkunde die Welt und nutze die Spielmechaniken, um außergewöhnliche Orte mit einer fantastischen Fauna und Flora zu entdecken. Wie möchtest du deine Zeit verbringen? Möchtest du Steine sammeln und Blumen pflücken, Fische und Insekten fangen, Höhlen erkunden oder Rätsel lösen? Die Entscheidung liegt ganz bei dir! Lerne, Weltensamen durch Alchemie herzustellen, um völlig neue Welten mit einzigartigen Merkmalen zu erschaffen. Pflege deine Welten, um sie zu beleben, und beobachte, wie sie sich verändern und neue Wunder vor deinen Augen entstehen! Erschaffe einzigartige Wiesen, Wüsten, gefrorene Welten und … nun ja … die Alchemie ist keine exakte Wissenschaft – einige Samen könnten unerwartete Überraschungen mit sich bringen.

Triff interessante und einzigartige Charaktere, höre dir ihre Geschichten an und unterstütze sie, wenn sie Hilfe brauchen. Mach ihnen eine Freude, indem du ein Zuhause für sie findest, ihnen hilfst, ihren Traumjob zu finden, oder ihnen Accessoires und Dekorationen schenkst. Grow bietet dir eine beeindruckende Auswahl an hübschen Gebäuden und Formen, mit denen du die Stadt deiner Träume erschaffen kannst. Baue, wo du willst und passe deine Stadt nach deinen Wünschen an, damit sie zu deinem Zuhause wird! Genieße die wundervolle Musik des Videospiel- und Animekomponisten Kevin Penkin. Kevins bezaubernde Musik für das Spiel „Florence“ wurde für den British Academy Film Award nominiert, seine Soundtracks für „Made in Abyss“ und „Tower of God“ gewannen den Crunchyroll Award. Ruinen, Höhlen, geheime Orte – erforsche die Welt und enthülle das lang vergessene Wissen des Evertree, indem du bis in sein Herz vordringst.

Was haltet ihr von Grow – wäre das etwas für euch?