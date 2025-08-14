Tradition trifft modernes Design – die Breuninger Trachten-Highlights 2025

Unter dem Claim „Stadt, Land, Tracht“ verbindet Breuninger traditionelle Elemente mit zeitgemäßen Interpretationen und bietet ein sorgfältig kuratiertes Shoppingerlebnis.

Im Fokus steht eine moderne, authentische und nahbare Interpretation der Tracht, bei der Tradition, Handwerkskunst und innovatives Design harmonisch verschmelzen. Gefragte Marken wie Johann & Johanna, Heimatglück, Alpenherz, Limberry, Grasegger und Habsburg stehen für diesen Anspruch – mit hochwertigen Stoffen, detailverliebter Verarbeitung und eleganten Farbwelten. Ergänzt wird die Kampagne durch exklusive Events und kreative Aktionen rund um das Thema Tracht.

Breuninger Trachten-Highlights 2025: Moderne Styles & exklusive Markenvielfalt

Breuninger feiert die Tracht in all ihren Facetten: Die Kampagne 2025 stellt moderne Interpretationen klassischer Looks in den Mittelpunkt und präsentiert exklusive Highlights ausgewählter Marken sowie besonderer Designer:innen-Kollaborationen. Inspirierende Einblicke in aktuelle Trends, Stilwelten und saisonale Momente bietet darüber hinaus das Breuninger Trachten-Magazin.

Der offizielle Kampagnenstart war am 24.07.2025 – seitdem sind alle Kollektionen auch über die jeweiligen Webcodes im Breuninger Onlineshop verfügbar. Ein besonderes Highlight erwartet Trachtenliebhaber:innen im Münchner Flagship Store: Die neu gestaltete Trachtenabteilung präsentiert sich auf deutlich erweiterter Fläche mit einer vielseitigen Auswahl etablierter und neuer Marken.

Zudem bietet das Änderungsatelier b_tailored in den Flagship Stores maßgeschneiderte Services für Anpassungen, Reparaturen und Individualisierungen – für den perfekten Trachten-Look.

Kooperationen & limitierte Kollektionen bei Breuninger

Im Rahmen der Trachtenkampagne 2025 präsentiert Breuninger spannende Kooperationen mit angesagten Marken und Persönlichkeiten. Kund:innen dürfen sich auf stilvolle Capsule Collections, limitierte Accessoires und exklusive Events freuen:

Alpenherz x ELLE

Das Label Alpenherz Tracht & Fashion steht für die stilvolle Verbindung von Tradition und moderner Eleganz. In Zusammenarbeit mit ELLE entsteht eine exklusive Capsule Collection, die Tracht neu interpretiert – hochwertig, modern und mit unverkennbarem Charme.

Der Kampagnenstart wurde am 24.07.2025 mit einem exklusiven Kick-off-Event im Münchner Breuninger Flagship Store gefeiert. Im Mittelpunkt des Abends: die Präsentation des gemeinsam mit ELLE designten Dirndls sowie der aktuellen Alpenherz-Kollektion. Unter den prominenten Gästen waren u. a. die österreichischen Content Creator:innen Vicky Heiler, Leonie Derow, Julia Schloss und Michael Buchinger vertreten.

Chris Fraas x Johann & Johanna – Capsule Collection

Johann & Johanna, die exklusive Breuninger-Eigenmarke, hat sich mit Influencer Chris Fraas zusammengeschlossen: Das Ergebnis ist eine limitierte Capsule Collection, die traditionelle Elemente mit moderner Ästhetik kombiniert. Drei stilvolle Looks spiegeln die Handschrift von Chris Fraas in Verbindung mit der Designphilosophie der Marke wider.

Die offizielle Vorstellung findet am 13.09.2025 im Rahmen eines Meet & Greets im Flagship Store München statt. Bereits ab dem 28.07.2025 ist die Kollektion in ausgewählten Breuninger Stores sowie im Onlineshop erhältlich.

Heimatglück x feschi

Das Trendlabel Heimatglück launcht gemeinsam mit feschi eine exklusive Capsule Collection – bestehend aus stilvollem Haarschmuck und einem einzigartigen Dirndl. Die Kollektion ist online und im Münchner Breuninger Store auf einer eigens gestalteten Pop-up-Fläche erhältlich.

Herzförmige Samtblenden und Mieder aus hochwertigem Leinen bringen klassische Trachtendetails in die Gegenwart – authentisch, mit modernem Twist. Ob als Statement im Alltag oder Hingucker auf Volksfesten und Hochzeiten: Diese Kollektion verkörpert die Heimatglück-Philosophie – zeitlos, regional verwurzelt, vielseitig kombinierbar und immer fesch.

Stanley-Wiesn-Cup by Breuninger

Pünktlich zum Start der Trachtensaison präsentiert Stanley gemeinsam mit Breuninger den limitierten Wiesn-Cup aus isoliertem Edelstahl – erhältlich in drei attraktiven Farben, online und in ausgewählten Stores.

Ein besonderes Highlight: An zwei Aktionstagen im September können Kund:innen den Cup im Münchner Flagship Store individuell gravieren lassen. Für echtes Wiesn-Feeling sorgt ein fast zwei Meter hoher XL-Stanley-Wiesn-Cup mit integriertem Bierfass – O’zapft is – bei Breuninger!