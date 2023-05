Trackmania erscheint für PlayStation- und Xbox-Konsolen und Luna mit Cross-Play

Ubisoft und Entwickler Nadeo haben sich für eine besondere Ankündigung zusammengetan. Trackmania erscheint auf Konsolen und Amazon Luna!

Mehr über Trackmania

Das Free-to-Play-Rennspiel Trackmania wurde in seiner aktuellen Form erstmals am 1. Juli 2020 für den PC veröffentlicht. Es ist über Steam und den Epic Games Store erhältlich. Hier ist eine Übersicht über das Spiel über Ubisoft:

Willkommen im Club! Entdecken Sie das moderne Remake des legendären Trackmania Nations samt aller Strecken, Wettbewerbe und Veranstaltungen im Spiel, Anpassungswerkzeuge und Clubs. Spielen Sie Solo- oder Multiplayer-Spiele in saisonalen Kampagnen und verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit Medaillensammlung, Trophäen und regionalen und weltweiten Rankings. Erleben Sie von Spielern erstellte Tracks im Arcade Channel, der stündlich erneuert wird. Erfahren Sie, wie Sie in Trackmania mit dem einfachen Track-Editor, dem Skin-Editor und dem Replay-Editor erstellen. Messen Sie sich mit Spielern aus der ganzen Welt und vertreten Sie Ihr Land in der wöchentlichen Nations League!

Hier gibt es den neuen Trailer zum kommenden Spiel: