TP-Link bringt Wisch- und Saugroboter Tapo RV50 Pro Omni

TP-Link, Spezialist für Smart-Home- und Netzwerkprodukte, beginnt 2026 mit einem echten Highlight: Dem Tapo RV50 Pro Omni!

Mehr zum Tapo RV50 Pro Omni

Pünktlich zur prominenten Ausstellung des smarten Wisch- und Saugroboters Tapo RV50 Pro Omni auf der weltweit verfolgten CES startet sein Verkauf im deutschen Markt. Ab sofort kann er im Tapo Store zu einem UVP von 499,90 Euro bestellt werden. Der RV50 Pro Omni wurde erstmals live auf der IFA 2025 vorgestellt. Er verfügt über eine sehr hohe Saugleistung von 15.000 Pa, umfährt mithilfe von intelligenten Lasern problemlos Hindernisse und kann je nach Putzroutine Teppiche erkennen und meiden – was effektiv verhindert, dass Teppichbereiche im Wischmodus ungewollt nass werden. Zur Reinigung von Teppichen ist er außerdem in der Lage, seinen Mopp um bis zu 12 mm.

Verschiedene intelligente Programme und Technologien wie DeepEdge™ Adaptive Mopping garantieren die besonders gründliche Reinigung sämtlicher Untergründe. Die intelligente All-in-One-Selbstreinigungsstation des RV50 Pro Omni lädt den Saugroboter nach seinen Einsätzen nicht nur automatisch wieder auf, sondern leert, reinigt und versorgt ihn auch selbstständig mit frischem Reinigungsmittel und -wasser. Der Wischmopp wird an der Station ebenfalls gereinigt und kann für anstehende Einsätze auf Teppichböden sogar automatisch entfernt werden. Die Station ist zudem in der Lage, den integrierten Mopp mit heißer Luft schnell und effizient zu trocknen, und kann sich somit bei Bedarf selbst keimfrei und sicher säubern.

Preis und Verfügbarkeit

Der Tapo RV50 Pro Omni ist ab sofort zu einer UVP von 499,90 Euro im offiziellen Tapo Store erhältlich. Zum Verkaufstart gibt es dort mit dem Rabattcode „OMNICLEAN“ für einen begrenzten Zeitraum einen Preisnachlass von 60 Euro. Auch bei Amazon sowie im Fachhandel wird er im Laufe des Januars verfügbar sein. Der Verkaufstart in der Schweiz ist für Ende Januar vorgesehen. In der zweiten Jahreshälfte 2026 wird TP-Link dann den mit dem Tapo RV70 Pro Ultra einen weiteren Premium-Saugroboter auf den deutschen Markt bringen, der eine noch höhere Autonomie und Komfortfunktionalität bietet. Übrigens: TP-Link ist auf der CES 2026 am Booth #51923 – Venetian Expo – Las Vegas zu finden.

So kombiniert der RV70 Pro Ultra KI-gestützte Hindernis- und Fleckenerkennung mit der Fähigkeit der zugehörigen vollautomatischen All-in-One-Selbstzirkulationsstation, Feuchtigkeit direkt aus der Luft zu gewinnen und Abwasser zu reinigen und wiederzuverwenden – so bleibt der Reinigungsprozess nahezu wartungsfrei. Gleichzeitig sorgen erweiterte KI-Reinigungsstrategien für maßgeschneiderte Routen, die effektiver auf spezifische Verschmutzungen, Raumlayout und Möbel eingehen. Mit seiner hohen Saugleistung, adaptiven Wischtechnologie und speziellen Tierhaarfunktionen adressiert der RV70 Pro Ultra so die Bedürfnisse anspruchsvoller Haushalte.

Der Tapo RV50 Pro Omni im Überblick

Akku:

Kapazität: 5.200 mAh

Recharge & Resume: Ja

Konnektivität:

WLAN: 802.11b/g/n, 2.4 GHz

Bluetooth: 4.2 (nur Einrichtung)

App-Steuerung: Ja (Tapo App)

Sprachsteuerung: Amazon Alexa, Google Assistant

Reinigung:

Max. Saugleistung: 15 000 Pa

Staubbehälter (Roboter): 280 ml

HEPA-Filter: H11

Wischen: DeepEdge Adaptive Mopping, Dual Spinning Mops

Wassertank (Roboter): 95 ml

Reinigungstanks (Station): 5 l Frischwasser / 4 l Schmutzwasser

Dock-Funktionen: Hot-Water-Mop-Washing (60 °C), Warm-Air-Drying (50 °C), Auto-Mop-Removal, Auto Dust Collection

Navigation & Sensorik:

Mapping/Path Planning: dToF Navigation

Hindernisvermeidung: Dual-Laser Precision Avoidance

Multi-Floor Mapping & 3D-Karten: Ja

Barrier-Cross Height: 20 mm

Abmessungen: