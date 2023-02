Townew T1S Test: Der smarte Mülleimer am Prüfstand

Der smarte Mülleimer kam gut verpackt und bestens gepolstert bei uns an. Ich konnte keine Transportschäden oder ähnliches feststellen. Beim Auspacken stellte ich bereits die Einfachheit des Geräts fest – das darf jetzt aber nicht als Negativ wahrgenommen werden. Ich habe mir bei einem smarten Mülleimer schon ausgemalt, dass es wohl wieder eine Begleitapp, unzählige Tasten am Gerät selbst oder ähnliches gibt. Aber dem ist ganz und gar nicht so. Es gibt genau zwei Knöpfe: Auf der Rückseite in der Nähe des Stromanschlusses gibt es einen Ein-/Ausschalteknopf und auf der vordernen Seite knapp unter der Öffnungsklappe einen Knopf, mit dem ihr einen neuen Müllsack nachfüllen bzw. einen vollen transportfähig machen könnt. Hier ein kurzes Unboxing-Video:

Vor einigen Wochen landete der smarte Mülleimer Townew T1S bei uns – ich das Smart Home Device nun ausführlich getestet und verrate euch in meinem Townew T1S Test, was euch erwartet.

Die Inbetriebnahme

Wer mich kennt weiß, dass ich keine Bedienunganleitungen lesen will, um ein Gerät in Gebrauch nehmen zu können. Das klappt meistens ganz gut und – fürs erste – auch beim Townew T1S. Aber alles schön der Reihe nach. Das Gerät wird ausgepackt und aufgestellt. Im Packungsinhalt befindet sich auch ein Ladekabel, mit dem ihr das Gerät aufladen könnt. Achtung: es ist nur ein Ladekabel aber kein Ladegerät enthalten. Ich habe eine Solar-Powerbank über Nacht angesteckt, die ich zuletzt an einem sonnigen Tag aufgeladen habe. Am nächsten Morgen wird der Mülleimer neben dem Wickeltisch platziert und gleich getestet. Ein Infrarotsensor erkennt ziemlich zuverlässig, wenn man etwas wegwerfen will und öffnet den Deckel. Nach wenigen Sekunden wird der Deckel automatisch geschlossen. Das klappt wunderbar. Der Akku hält – je nach Verwendungsintensität mehrere Tage/Wochen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.