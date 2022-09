Torchlight: Infinite wird im Oktober 2022 veröffentlicht

Wer auf Torchlight: Infinite als offiziellen Mobil-Ableger der Serie gewartet hat, darf aufatmen: Nach einigen Beta-Tests kommt das Spiel im Oktober!

Es fühlt sich an, als hätten wir ewig auf ein offizielles Torchlight-Spiel für Mobilgeräte gewartet, aber im letzten Jahr hat XD Entertainment richtig Gas gegeben. In dieser Zeit gab es zahlreiche Beta-Tests, wobei sich das Spiel langsam zu den mobilen Action-RPG-Fans der ursprünglichen Torchlight-Spiele und Diablo-Likes verwandelte. Sogar Diablo Immortal schein in Reichweite, und jetzt kommen wir der offiziellen Veröffentlichung des Spiels im Oktober immer näher. Technisch wird Version 1.0 immer noch eine Beta-Version sein wird, da XD plant, das Spiel auf der Grundlage des Spielerfeedbacks kontinuierlich zu aktualisieren und zu optimieren. Nun beginnt die letzte geschlossene Beta für Torchlight: Infinite und läuft bis zum 18. September. Diese neueste Version wird neue Story-Kapitel, neue geografische Merkmale, neue Monsterpopulationen und gigantische neue Bosskämpfe enthalten, mehr zu sehen im aktuellsten Trailer: