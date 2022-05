Top Gun: Maverick hebt am 26.5.2022 in den österreichischen Kinos ab

Nach Jahren in der Versenkung feiert Top Gun in wenigen Tagen sein Comeback – mit Top Gun Maverick kehrt Tom Cruise am 26.5.2022 als Pete “Maverick” Mitchell zurück ins Pilotencockpit. An diesem Tag startet rasante Actionfilm in den heimischen Kinos.

Worum geht’s?

Seit mehr als 30 Jahren ist Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) als Top-Pilot für die Navy im Einsatz. Als furchtloser Testflieger lotet er die Grenzen des Möglichen aus und drückt sich vor der Beförderung, die ihn auf den Boden verbannen würde. Als er eine Gruppe von Top-Gun- Auszubildenden für eine Sondermission trainieren soll, trifft er auf Lt. Bradley Bradshaw (Miles Teller) mit dem Spitznamen „Rooster“, den Sohn von Mavericks verstorbenem Co-Piloten und Freund Nick Bradshaw, „Goose“. Konfrontiert mit den Geistern der Vergangenheit, ist Maverick gezwungen, sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen, denn die Sondermission wird von allen, die für diesen Einsatz auserwählt werden, das ultimative Opfer fordern.