Tony’s Chocolonely: Neue Sorte und Greatest Bits nun auch mit 90g

Tony’s Chocolonely bringt mit Vollmilch Pekan Crunch Karamell frischen Wind in die Schokoregale. Außerdem gibt es die beliebte Sorte Greatest Bits ab sofort auch als handliche 90g-Tafel.

Zuwachs im Tony’s Chocolonely Sortiment!

NEU: Vollmilch Pekan Crunch Karamell

Ein Muss für Nuss-Liebhaber: Knackige Pekannüsse, feines Karamell und cremige Vollmilchschokolade vereinen sich zu einem intensiven Geschmackserlebnis mit extra Biss. Diese neue Sorte ist exklusiv nur im 90g-Format erhältlich – perfekt portioniert und ein echter Hingucker im Schokoladenregal. Die Nuss man einfach probieren!

Jetzt zusätzlich neu in Tony’s 90g Sortiment

Vollmilch Karamell Mandel Brezel Honig-Mandel-Nougat Meersalz – „Greatest Bits“

Diese Sorte ist das „Best of“ aus den beliebtesten Tony’s-Klassikern: süßes Karamell, knackige Mandeln, salzige Brezelstücke, Honig-Mandel Nougat und ein Hauch Meersalz in Vollmilchschokolade. Hier treffen süß und salzig, Crunch und Schmelz in einer einzigen Tafel aufeinander. Ab jetzt gibt es die Greatest Bits auch im Kleinformat.