Tony’s Chocolonely im Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2025

Nachhaltiges Wirtschaften ist in Zeiten globaler Krisen wichtiger denn je, doch die Priorität dafür sinkt. Gleichzeitig zeigen Pioniere ihrer Branchen, dass Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind. Sie beweisen, dass Transformation gelingt, wenn Innovation, Zusammenarbeit und konsequentes Handeln zusammenkommen. Ein Unternehmen, das diesen Weg seit fast 20 Jahren maßgeblich prägt: Tony’s Chocolonely, das Impact-Unternehmen aus den Niederlanden, bekannt für seine bunten Tafeln und besonderen Sorten.

Die Mission von Tony’s, Ausbeutung, Zwangsarbeit und Abholzung im Kakaoanbau zu beenden, leitet das Unternehmen seit dem ersten Tag. Für ihr Engagement wurden sie nun von der Jury des 18. Deutschen Nachhaltigkeitspreise als führende Gestalter:innen der Transformation nominiert und stehen damit in der Kategorie „Back- und Süßwaren“ mit zwei weiteren Unternehmen im Finale derer, die zeigen: dass Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können – und dass Transformation machbar ist.

Die größte Auszeichnung in Europa

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis gilt als die größte Auszeichnung ihrer Art in Europa. Er prämiert Unternehmen, die mit innovativen Strategien und konkreten Maßnahmen beispielhaft Verantwortung übernehmen und die nachhaltige Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben.

„Wir freuen uns sehr über die Nominierung als Finalist„, sagt Line Dillon, Head of Marketing DACH. „Das ist eine wichtige Anerkennung unseres Engagements für eine faire und nachhaltige Wertschöpfungskette. Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass Schokolade frei von Ausbeutung möglich ist – und dass nachhaltiges Handeln die Basis für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg bildet.“

Leuchttürme ihrer Branchen

Die Finalisten und Sieger sind die Leuchttürme ihrer Branchen – und setzen Impulse für eine Wirtschaft, die zukunftsfähig ist. Ihre Best Practices werden nicht nur ausgezeichnet, sondern auch weitergegeben: Am 4. und 5. Dezember 2025 präsentieren die Branchensieger in Düsseldorf ihre Strategien im neu gestalteten Kongressformat „MasterClasses“. Dort lernen Gäste von den Besten und nehmen erfolgreiche Ansätze für ihre eigene Praxis mit.