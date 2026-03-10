Tony’s Chocolonely: Die gerechteste Überraschung im Osternest 2026

Ostern ohne Schokolade? Kommt nicht in Frage! Mit der Easter Egg Box bringt Tony’s Chocolonely eine bunte Mischung aus Geschmack und Fairness in die Osterzeit. In der Box stecken zwölf Schoko-Eier in zehn leckeren Sorten und ja, sie sind ganz bewusst ungleich verteilt.

Warum? Weil Schokolade nicht immer so fair ist, wie sie sein sollte. Das Ungleichgewicht verdeutlicht die Ungerechtigkeit in der Kakaoindustrie und erinnert gleichzeitig an die Mission von Tony’s Chocolonely, Schokolade zu 100% frei von Ausbeutung zu machen. Abgerundet durch die nachhaltige Verpackung eignet sich die Ostereierbox perfekt zum Verschenken und Verstecken bei der Ostereiersuche.