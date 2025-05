Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4: Neue Tricks auf Lager?

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 wird es uns ermöglichen, den 2-Minuten-Timer von Tony Hawk Pro Skater 4 auf eine Stunde zu verlängern.

Zu Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Standardmäßig folgt Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 dem gleichen Gameplay-Format wie Tony Hawks Pro Skater 1 + 2, indem er uns zwei Minuten Zeit gibt, um so viele Ziele wie möglich zu erreichen. Während dies auch die Level-Mechanik im ursprünglichen Tony Hawk’s Pro Skater 3 war, stellt dies eine Änderung für Tony Hawk’s Pro Skater 4 dar, die einige Fans zunächst beunruhigte. Das liegt daran, dass Teil vier ursprünglich missionsbasiert war, was bedeutete, dass wir uns NPCs in der Welt nähern, die uns dann Ziele zum Abschließen gaben. Sobald wir dann genug dieser Herausforderungen abgeschlossen hatten, konnten wir zur nächsten Stufe gelangen. Im Remake von 2025 wurden diese Ziele hauptsächlich entfernt oder in das Zwei-Minuten-Format umgerüstet, wie es sich herausstellte.

Nach einem kürzlichen Vorschauereignis für das Spiel wurde nun Filmmaterial geteilt, das bestätigt, dass der Timer im Spiel auf 10 Minuten oder eine Stunde verlängert werden kann. Es ist zwar unklar, ob dieser Timer auch auf Tony Hawks Pro Skater 3-Karten erweitert werden kann, aber es bedeutet, dass wir mehr Zeit auf den viel größeren THPS 4-Karten verbringen können. Obwohl es nicht so aussieht, als würde sich dies die Ziele des Spiels ändern, bedeutet dies, dass wir die Karten ausführlicher erkunden und die Ziele in einem langsameren Tempo abhaken können, ähnlich wie im Originalspiel. Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 wird am 11. Juli 2025 veröffentlicht, obwohl die teureren Digital Deluxe- und Collector’s Editions des Spiels drei Tage lang vorzeitigen Zugang bieten werden, beginnend am 8. Juli.