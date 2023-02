Tomb Raider Reloaded: Auf iOS erhältlich, kommt demnächst auf Android

Am selben Tag können Netflix-Abonnent:innen eine separate Version des Spiels herunterladen, die keine Werbung und keine In-App-Käufe enthält. Spieler:innen, die sich vorregistrieren, schalten eine goldene Version von Laras Doppelpistolen frei. Laut einer Erklärung von Embracer nimmt Tomb Raider Reloaded uns mit auf ein actiongeladenes Abenteuer, während wir auf ihrer typisch actiongeladenen Suche nach einem alten Scion-Artefakt in die Stiefel der bahnbrechenden Heldin Lara Croft schlüpfen. Es gilt, ständig wechselnde Räume mit neuen und vertrauten Feinden sowie gefährlichen Fallen und Rätseln zu überstehen.

Weiters heißt es: “Auf dem Weg dorthin erhalten Spieler:innen laufspezifische Boosts neben dauerhaften Belohnungen, wie XP-Modifikatoren, Runen, die Laras Statistiken verbessern, und Handbüchern, die verwendet werden, um ihre Outfits freizuschalten und zu aktualisieren, wie etwa ihre beliebte Bomberjacke. Während die Spieler:innen durch jedes Level vorankommen, können sie Vergünstigungen stapeln, um Laras Fähigkeiten zu verbessern, und sogar Waffen herstellen, um ihr Arsenal zu verbessern.” Lara wird im Spiel von Keeley Hawes gesprochen, die zuvor den Charakter in Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary, Tomb Raider: Underworld und zwei rein digitalen Lara Croft-Spielen, Guardian of Light und Temple of Osiris, gesprochen hat.