Tomb Raider: Definitive Edition ist nun auf Nintendo Switch-Konsolen erhältlich

Der Reboot der Serie namens Tomb Raider: Definitive Edition aus dem Jahr 2013 wurde auf Nintendo Switch und Switch 2 veröffentlicht.

Mehr über Tomb Raider: Definitive Edition

In einem überraschenden Release ohne jede Vorankündigung ist die Tomb Raider: Definitive Edition jetzt im Nintendo eShop zu einem Preis von 19,99 Euro erhältlich (mit einem Startrabatt von 10 % bis zum 24. November). Die Definitive Edition enthält alle zuvor heruntergeladenen Inhalte, die für das Spiel veröffentlicht wurden, darunter sechs Outfits für Lara Croft, acht Multiplayer-Karten und vier Multiplayer-Charaktere. Sie enthält auch digitale Versionen des Tomb Raider: The Beginning-Comics von Dark Horse, des Kunstbuchs Tomb Raider: The Art of Survival und der Entwickler-Videoserie The Final Hours of Tomb Raider.

Alle, die die digitale Switch-Version von Tomb Raider I-III Remastered besitzen, erhalten einen Rabatt von 10 % auf den Preis des Neustarts, während Spieler, die Tomb Raider IV-VI Remastered besitzen, weitere 10 % erhalten. Mit dem Einführungsrabatt, der auch bis zum 24. November verfügbar ist, ist ein Gesamtrabatt von bis zu 30 % verfügbar, was den Gesamtpreis auf 13,99 Euro drückt. „Tomb Raider: Definitive Edition ist das preisgekrönte filmische Action-Abenteuer, das Lara Crofts emotionale Reise von einer unerfahrenen jungen Frau zu einer hartgesottenen Überlebenden erzählt – mit einer atemberaubenden Welt, die es zu erkunden gilt“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Spiels.