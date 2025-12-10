Tomb Raider bekommt Fortsetzung bei den Game Awards

Die Zukunft von Tomb Raider wird diese Woche bei den Game Awards enthüllt, wie bestätigt wurde. Das passierte in Fortnite!

Mehr zum neuen Tomb Raider

Wie auf einer speziellen Fortnite-Insel bestätigt, die den Game Awards gewidmet ist, wird während der Veranstaltung eine Ankündigung im Zusammenhang mit Tomb Raider stattfinden. Der Produzent der Game Awards, Geoff Keighley, postete eine Nachricht auf X, um die Ankündigung zu bestätigen. „Lara Croft kehrt bei den Game Awards zurück“, schrieb er. „Wie gerade in unserem The Game Awards Vote in Fortnite-Kartenportal enthüllt wurde, können Sie am Donnerstagabend einen Blick auf die Zukunft eines der kultigsten Gaming-Franchises, Tomb Raider, werfen. Das ist etwas, das Sie nicht verpassen sollten.“

Keighleys Beitrag bestätigte nicht direkt, dass sich die Ankündigung auf ein Tomb Raider-Spiel beziehen wird, also besteht die Möglichkeit, dass sie stattdessen mit der kommenden Live-Action-Tomb Raider-Serie von Prime Video zusammenhängt. Wenn es sich jedoch um ein Spiel handelt, könnte es der nächste Haupttitel von Tomb Raider von Crystal Dynamics sein, dem Studio, das für die modernen Tomb Raider-Titel verantwortlich ist. Das Studio gab im April 2022 bekannt, dass es „gerade mit der Entwicklung“ des nächsten Lara Croft-Spiels begonnen hat und dass es Unreal Engine 5 nutzen würde.