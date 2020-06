Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave verfügbar

Gute Nachrichten für alle, die von Rainbow Six Siege nicht genug bekommen – Ubisoft veröffentlichte nun mit Tom Clancy’s Rainbow Operation Steel Wave, die zweite Season von Year 5 für die PS4, Xbox One, Windows PC sowie UPLAY+. Was euch darin erwartet, erfahrt ihr hier.