Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction ab sofort erhältlich (+Review)

Ubisoft veröffentlichte das Crossplay/-save/-Fortschritts-Taktikspiel Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Stadia, sowie Windows PC im Ubisoft Store.

Worum geht’s?

In Rainbow Six Extraction werden sowohl Fans von Rainbow Six Siege als auch Spielende, die auf der Suche nach einem neuen PVE-Koop-Spiel sind, von einer unbekannten außerirdischen Bedrohung, den Archaeen, herausgefordert. Die außerirdischen Parasiten beherrschen die in vier Regionen der USA angesiedelten Eindämmungszonen und schaffen somit ein sich entwickelndes und instabiles Ökosystem innerhalb ihrer Mauern.

Spieler:innen können zwischen 18 Rainbow Six-Operatoren wählen, wovon jeder mit spezialisierten REACT-Technologien, -Waffen und -Gadgets ausgestattet ist sowie Fähigkeiten, die es zu erlernen und zu meistern gilt. Bei jedem Einsatz müssen die Squads die schwere Entscheidung treffen, für größere Belohnungen bis zum Ende durchzuhalten oder sich zurückzuziehen. Scheitert der Rückzug, werden ihre Operator temporär nicht verfügbar sein. Spielerin:innen können sich auf spannende und herausfordernde, sowie riskante Missionen gefasst machen.