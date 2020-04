Tokyo Ghoul S (deutsch) von 28. – 30.4. auf Anime-on-Demand

Gute Nachrichten für alle, die sich schon auf den Realfilm-Auftritt von Ken Kaneki in Tokyo Ghoul S (deutsch) gefreut haben – wie auch schon bei Psycho Pass Sinners of the System könnt ihr euch Tokyo Ghoul S bei Anime-on-Demand streamen. Was ihr dafür braucht, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s in Tokyo Ghoul S?

Mitten in Japans Hauptstadt Tokyo leben sie: Ghule, die sich von Menschen ernähren. Unter ihnen ist nun auch Ken Kaneki (Masataka Kubota), der nach einer Operation zum Halbghul geworden ist und keine normale Nahrung mehr verträgt. Für einige seiner Artgenossen ist diese Mischung offensichtlich besonders anziehend: Shu Tsukiyama alias „Der Gourmet“, einer der gefährlichsten Ghule der Stadt, hat schon seine Feinschmecker-Fühler nach Ken ausgestreckt. Als ihn Shu in ein Ghul-Restaurant einlädt, denkt sich Ken noch nicht viel dabei – bis er auf einmal vor lauter hungrigen Maskierten steht und merkt, dass er als Delikatesse versteigert werden soll. Wird er der Gier des Gourmets noch entkommen können?

Der zweite Realfilm zum gleichnamigen Anime- und Manga-Bestseller wurde diesmal von den beiden Werbefilmern Kazuhiko Hiramaki und Takuya Kawasaki inszeniert, die der blutigen Urban-Horror-Action einen besonders stylischen Anstrich verpasst haben.