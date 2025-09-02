Tokyo Game Show 2025: astragon Line-up enthüllt

astragon Entertainment gibt seine Teilnahme an der Tokyo Game Show 2025 vom 25. bis 28. September 2025 bekannt und fährt ein tolles Tokyo Game Show 2025 astragon Line-up auf. Besucher:innen können sich auf Hands-on-Demos von drei beliebten Simulationstiteln von astragon freuen, die in Kooperation mit dem game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. auf einem Gemeinschaftsstand (#02-C02) in Halle 2 gezeigt werden.

astragon Entertainment ist bekannt für seine anspruchsvollen Working Simulation Games, welche die authentische Darstellung realer Berufe mit der Faszination Technik – in Kooperation mit namhaften Fahrzeug- und Maschinenbauern – und familienfreundlichem, kooperativem Gameplay verbinden.

Auf der Tokyo Game Show zeigt astragon drei Spiele aus seinem spannenden Markenportfolio: Firefighting Simulator: Ignite, Seafarer: The Ship Sim und Police Simulator: Patrol Officers.

Firefighting Simulator: Ignite

United Against Fire. lautet das Motto von Firefighting Simulator: Ignite. Spielende schlüpfen in die Rolle eines US-Firefighters und stellen sich verschiedenen Herausforderungen wie eingeschlossenen Personen, Elektrobränden, brennbaren Flüssigkeiten, Fettbränden, Backdrafts, Flashovers und Explosionen – entweder allein mit einer NPC-Crew an ihrer Seite oder gemeinsam im Multiplayer-Modus mit bis zu drei weiteren Spielenden. Dafür können sie sich mit authentischem Feuerwehrwerkzeug wie Feuerwehrschläuchen, Kreissägen, Halligan-Werkzeugen, Äxten und Feuerlöschern ausrüsten und originalgetreu nachgebaute Feuerwehrautos und Drehleitern nutzen. Firefighting Simulator: Ignite erscheint am 9. September 2025 für PC und Konsolen.