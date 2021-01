Tohu Releasetermin mit märchenhaftem Trailer enthüllt

Publisher The Irregular Corporation (Murder By Numbers) und Entwickler Fireart Games gaben bekannt, dass das zauberhafte Adventure Tohu noch diesen Monat – genauer gesagt am 28. Januar – für Steam, Playstation 4, Xbox One Nintendo Switch und Google Stadia erscheint.

Was erwartet euch in Tohu?

Abgerundet wird das Erlebnis von einem Soundtrack aus der Feder von Christopher Larkin (Hollow Knight) dank dem Tohu sein visuelles Storytelling mit einer üppigen und einnehmenden musikalischen Komposition verbindet. Im Spiel könnt ihr jederzeit zwischen dem Mädchen und Cubus hin und her wechseln, um ihre einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen. Dabei solltet ihr jedoch nie den Überblick verlieren, hinter jeder Ecke lauern Geheimnisse und es benötigt sorgfältiger Planung um kreative Lösungen für die verzwickten Rätsel zu finden

Ob es Kleintiere zu finden gilt, um das Luftschiff zu betreiben, oder ob schnurbärtige Maulwürfe aus einer Kanone gefeuert werden müssen, das Spiel steckt voller schräger und fordernder Herausforderungen, denen es sich zu stellen gilt.