TMNT Shredder’s Revenge: April O’Neil mischt den Foot Clan auf

Publisher Dotemu und das Entwicklungsstudio Tribute Games haben bestätigt, dass in TMNT: Shredder’s Revenge April O’Neil als spielbarer Charakter mit an Bord sein wird. Die Star-Reporterin und langjährige Freundin der Turtles, April O’Neil wurde im Zuge des neuen Trailers in der gamescom Opening Night Live enthüllt.

In ihrem ikonischen gelben Jumpsuit und der erprobten Reporterinnen-Ausrüstung lässt April die bösartigen Soldaten des Foot Clans im neuen Gameplay reichlich alt aussehen. Ihre Beweglichkeit, das Reporterequipment, und ihre weitreichenden Slide-Kicks helfen ihr dabei, schnell zu Feinden aufzuschließen und sie zeigt wieder einmal, dass die Turtles auf sie zählen können. Seht euch im neuen Trailer an, wie April zu den Klängen eines neuen originellen Tracks des Komponisten Tee Lopes (Sonic Mania, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare) dem Foot Clan zeigt, wo die Schildkröte die Locken hat: