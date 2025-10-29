tiptoi Tiere im Zoo Test: Wieso? Weshalb? Warum?

Als Familienvater mit einer fast vierjährigen Tochter bin ich immer auf der Suche nach neuen analoges Spielmöglichkeiten für Vater und Tochter – hier sind die tiptoi Bücher von Ravensburger eine tolle Option. Und so landete nun das neue Buch Tiere im Zoo bei uns im Kinderzimmer. Was ihr über das neuen Ravensburger tiptoi Buch wissen müsst, erfahrt ihr in meinem tiptoi Tiere im Zoo Test-Bericht.

Bevor es losgeht:

Nicht vergessen – bevor ihr ein neues Buch mit eurem tiptoi Stift verwenden könnt, müsst ihr das jeweilige Buch auf den Stift laden.

Was erwartet euch im Buch?

Das tiptoi Buch „Tiere im Zoo“ gehört zur bekannten Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ und serviert euch eine interaktive Erkundungstour durch einen Zoo mit Hintergrundwissen, Spielen und auch einem Song, der ins Ohr geht. Und das alles altersgerecht dargestellt und bietet interessante inhaltliche Schwerpunkte rund um das Thema Tiere im Zoo. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Kindern spannendes Zoowissen zu vermitteln. Ihr könnt herausfinden, dass in modernen Zoos Tierwohl und Artenschutz eine große Rolle spielen.

Die inhaltlichen Schwerpunkten:

Wozu ist der Zoo gut?

Wieso sind Gehege unterschiedlich?

Wie wird Affen nicht langweilig?

Wer frisst was?

Wer lebt im Tropenhaus?

Wie bleiben die Tiere gesund?

Wer wohnt ganz besonders?

Wer liebt das Wasser?

Warum ist Artenschutz so wichtig?

tiptoi Tiere im Zoo Test-Fazit:

Dieses tiptoi Buch beschert euch eine tolle Kombination aus spannendem Zoowissen und spielerischer Interaktion. Die einfache Bedienung und die vielen Entdeckungen sorgen für einen hohen Spaßfaktor, sodass meine Kleine den Stift kaum aus der Hand legen möchtet. Mit einfachen Zeichnungen, spannenden Geschichten und gut gestalteten Spielen hat sich das Buch gleich einen Platz in unseren Herzen gesichert. Besonderes Highlight ist der Song, der richtig ins Ohr geht und von meiner Kleinen gleich mehrmals am Stück gehört werden will. Eine klare Empfehlung für Kinder, die Tiere und das Thema Zoo spannend finden. Hier eine Leseprobe!