tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt: Buchstaben Test: Entdeckt die Buchstaben

Spielerisch fit für die Schule: Mit tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt – Buchstaben entdecken Kinder das Alphabet, Was ich von dem Buch halte, verrät mein Test.

Über Meine Lern-Spiel-Welt – Buchstaben

Das tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt – Buchstaben (zur Website) richtet sich an wissbegierige Kinder zwischen vier und sechs Jahren. Ravensburger kennt wirklich jeder – der Traditionsverlag aus dem schwäbischen Ravensburg ist seit Jahrzehnten ein Garant für hochwertige Kinderbücher und Spiele. Mit der tiptoi-Technologie haben sie ein System geschaffen, das analoge Bücher mit digitalen Inhalten verknüpft und damit völlig neue Lernwelten eröffnet. Schön und gut, aber worum geht es in diesem Band? Im Mittelpunkt stehen hier die Kinder Milan und Lena, die gerne die Buchstaben des Alphabets spielerisch erlernen wollen.

Das Buch bringt der Leserschaft den Umgang mit Buchstaben, das Bilden von Wörtern, das Erkennen von ähnlichen Worten oder beispielsweise das Zählen von Silben bei. Alles sehr kindgerecht und abwechslungsreich. Ganz klassisch für die Meine-Spiel-Welt-Reihe stehen hier Spiele im Vordergrund, während man Erzählungen und das typische Entdecken ausgespart hat. Zum Eingrooven gibt es einen Song gleich auf der ersten Seite. Los geht’s!

Moment! Bevor es losgeht:

Nicht vergessen – bevor ihr ein neues Buch mit eurem tiptoi Stift verwenden könnt, müsst ihr das jeweilige Buch auf den Stift laden. Die Installation läuft völlig unkompliziert ab – Stift per USB-Kabel mit dem Computer verbinden, Audiodatei auswählen und übertragen. Fertig! Das Gute daran: Vorwissen ist absolut nicht erforderlich. Kinder, die zum ersten Mal mit einem tiptoi-Buch hantieren, verstehen das Prinzip binnen weniger Sekunden. Stift an, auf das orangefarbene Einschalt-Symbol tippen und schon kann es losgehen.

So wird gespielt

Wer schon einmal ein tiptoi-Buch in den Händen gehalten hat, weiß sofort, was gespielt wird. Das robuste Spiralbuch liegt angenehm in der Hand, und die farbenfrohen Illustrationen laden sofort zum Entdecken ein. Die Spiralbindung sorgt dafür, dass das Buch immer flach aufgeschlagen bleibt – ein praktisches Detail, das vor allem bei Kinderbüchern Gold wert ist. Bevor der Spaß richtig losgehen kann, muss jedoch der tiptoi-Stift her – und der ist wie üblich separat zu erwerben.

Jede Doppelseite bietet neue Herausforderungen und sorgt dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Besonders clever: Das System erkennt, wenn eine Antwort falsch ist, und gibt entsprechende Rückmeldung. Positive Verstärkung bei richtigen Lösungen motiviert die Kinder zusätzlich. Das Feedback ist durchweg kindgerecht formuliert und niemals demotivierend. Stattdessen werden die kleinen Rätselfans ermutigt, es noch einmal zu versuchen oder einen anderen Lösungsweg zu probieren. Diese pädagogisch wertvolle Herangehensweise macht das Buch zu einem echten Lernbegleiter, der Erfolgserlebnisse schafft und so auch gleichzeitig den Umgang mit Fehlern trainiert.

Was erwartet euch im Buch?

Das Buch gehört zur bekannten Reihe „Meine Lern-Spiel-Welt“ und serviert euch kindgerechtes Lernen einen Themas, wie in diesem speziellen Fall der Buchstaben des Alphabets. Auf jeder Doppelseite werden andere Buchstaben in den Fokus gerückt und mit unterschiedlichen Spielen näher gebracht. Mal muss man sich reimende Wörter finden, mal ähnlich klingende Wörter suchen und mal Silben zählen. Sehr abwechslungsreich und auch gut erklärt.

Diese Doppelseiten warten auf euch:

Im Garten (E O M)

Auf dem Waldspielplatz (A N R)

Am See (S L G)

Im Naturkundemuseum (F D I)

Auf dem Bauernhof (K H B)

Im Kindergarten (W P J)

Zu Hause (T U V Z)

Eckdaten zu Meine Lern-Spiel-Welt – Buchstaben

Das tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt – Buchstaben kommt als stabiles Spiralbuch mit 16 Seiten im Format 27,8 x 24,5 cm. Die ISBN lautet 978-3-473-49274-9. Als Autorin zeichnet Annette Neubauer sowie für die Illustrationen Patrick Fix verantwortlich. Das Buch ist für Kinder von 4 bis 6 Jahren konzipiert und erfordert zwingend einen separat erhältlichen tiptoi-Stift. Die zugehörige Audiodateien sind kostenlos über den tiptoi-Manager oder die entsprechende Ravensburger-Website (hier) erhältlich.

Das Buch gehört zur Serie „Meine Lern-Spiel-Welt“ und ist seit 2023 im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 19,99 Euro. Technisch basiert das System wie gehabt auf optischen Codes, die in die Illustrationen integriert sind. Der tiptoi-Stift erkennt diese Codes und spielt entsprechende Audiodateien ab. Die Sprachausgabe erfolgt über den integrierten Lautsprecher des Stifts, eine Kopfhörerbuchse ist ebenfalls vorhanden. So weit, so gut!