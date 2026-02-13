tiptoi Die große Wimmelreise der Tiere Test: Tierischer Rätselspaß für kleine Entdecker:innen

Wenn es darum geht, die Neugier von Kindern zu wecken und gleichzeitig Wissen über unsere Welt zu vermitteln, ist die tiptoi-Reihe von Ravensburger seit Jahren eine feste Größe in den Kinderzimmern. Mit dem Band Die große Wimmelreise der Tiere schickt der Verlag kleine Tierfreund:innen auf eine interaktive Expedition rund um den Globus. Was dieses Wimmelbuch so besonders macht und warum es weit mehr als nur ein einfaches Bilderbuch ist, verrät mein Test.

Über Die große Wimmelreise der Tiere

Das tiptoi Die große Wimmelreise der Tiere richtet sich an neugierige Kinder zwischen vier und sieben Jahren. Ravensburger ist ein Garant für hochwertige Kinderbücher, und mit der tiptoi-Technologie haben sie ein System geschaffen, das analoge Papierschätze mit digitalen Inhalten verknüpft. Aber worum geht es in diesem speziellen Band? Im Mittelpunkt steht die Füchsin Fenja, die ihre Gitarre schultert und beschließt, die Welt zu sehen, während im heimischen Wald gerade ein Baumhaus gebaut wird.

Dieses Buch ist kein klassisches Sachbuch, sondern ein echtes Wimmelabenteuer. Es bringt der Leserschaft die Vielfalt der Tierwelt näher, indem es Fenja auf ihrer Reise durch sieben verschiedene Welten begleitet. Das Besondere: Hier stehen vor allem die Interaktion, witzige Dialoge und eine Vielzahl an Liedern im Vordergrund. Ihr dürft euch auf über zehn verschiedene Spiele, die zum genauen Hinsehen und Zuhören motivieren, sowie den ein oder anderen Song freuen.

Bevor die Weltreise startet: Die Vorbereitung

Nicht vergessen – bevor ihr ein neues Buch mit eurem tiptoi Stift verwenden könnt, müsst ihr die entsprechende Audiodatei auf den Stift laden. Die Installation läuft völlig unkompliziert ab: Stift per USB-Kabel mit dem Computer verbinden, Datei über den tiptoi-Manager auswählen und übertragen. Das Gute daran ist, dass kein technisches Vorwissen erforderlich ist. Kinder, die zum ersten Mal mit einem tiptoi-Buch hantieren, verstehen das Prinzip binnen Sekunden. Stift an, auf das orangefarbene Einschalt-Symbol auf der ersten Seite tippen und schon kann die Reise mit Fenja Fuchs losgehen.

So wird gespielt und entdeckt

Wer schon einmal ein tiptoi-Buch in den Händen gehalten hat, weiß sofort, wie der Hase – oder hier die Füchsin – läuft. Das robuste Buch – leider noch ohne Spiralband – liegt angenehm in der Hand, und die farbenfrohen Illustrationen von Patrick Fix laden sofort zum Entdecken ein.

Jede Doppelseite bietet neue Herausforderungen. Ihr könnt mit dem Stift auf jedes Tier und fast jeden Gegenstand tippen, um Geräusche oder lustige Sätze zu hören. Besonders charmant: Da Fenja ihre Gitarre dabei hat, gibt es auf jeder Station passende Lieder zu entdecken. Das System erkennt im Spiele-Modus zudem, wenn eine Antwort falsch ist, und gibt motivierende Rückmeldungen. Statt „falsch“ zu sagen, werden die kleinen Entdecker:innen ermutigt, es noch einmal zu probieren. Diese pädagogisch wertvolle Herangehensweise schafft Erfolgserlebnisse und trainiert ganz nebenbei die Konzentration.

Was erwartet euch im Buch?

Das Buch serviert euch kindgerechtes Wissen über Kontinente und Lebensräume, verpackt in humorvolle Szenen. Mal geratet ihr in ein Wettrennen in der Prärie, mal beobachtet ihr singende Wale im Eis. Die Mischung aus authentischen Tierlauten und fantasievollen Dialogen macht den Reiz aus.

Diese sieben Wimmelwelten dürft ihr besuchen:

Baustelle im Wald (Europa): Hier startet Fenjas Reise zwischen Eichhörnchen und Baumaschinen.

Hier startet Fenjas Reise zwischen Eichhörnchen und Baumaschinen. Das große Rennen (Nordamerika): Schnaubende Bisons und Banjo-Klänge erwarten euch.

Schnaubende Bisons und Banjo-Klänge erwarten euch. Abenteuer im Urwald (Südamerika): Herr Lama und seine Pfadfinder:innen führen euch durch das Dickicht.

Herr Lama und seine Pfadfinder:innen führen euch durch das Dickicht. Eis für alle!: Staunt über Orca Oleg und seine musikalischen Freunde im Eis.

Staunt über Orca Oleg und seine musikalischen Freunde im Eis. Kleine Auszeit: Entdeckt exotische Tiere und wuselige Gassen.

Entdeckt exotische Tiere und wuselige Gassen. Alles startklar?: Eine bunte Unterwasserwelt voller Überraschungen.

Eine bunte Unterwasserwelt voller Überraschungen. Feiern mit Freunden: Zum Abschluss feiert Fenja mit vielen neuen Freund:innen eine große Party.

Eckdaten zu Die große Wimmelreise der Tiere

Das Buch kommt als stabiles Papp-Spiralbuch mit 16 Seiten im Format 27 x 23,5 cm daher. Die ISBN lautet 978-3-473-49259-6. Als Autorin zeichnet Anja Kiel verantwortlich, während Patrick Fix die lebendigen Illustrationen beigesteuert hat. Das Buch ist für Kinder von 4 bis 7 Jahren konzipiert und erfordert zwingend einen separat erhältlichen tiptoi-Stift. Die zugehörigen Audiodateien sind kostenlos über den tiptoi-Manager oder die Ravensburger-Website erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei ca. 17,99 Euro.