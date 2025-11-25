Tipp für raue Winterabende: Das Pub-Quiz 2.0 mit Twitch der Wiener Quizwerke
Bei den einzigartigen Online-Quizzes tauscht ihr das Stammlokal gegen euer Wohnzimmer. Ihr dreht einfach den Stream auf und schon geht’s los.
Entstanden ist das Projekt des Wieners Michael Leitner, der in seiner Fangemeinde mittlerweile auch als Quiztian bekannt ist, fast schon selbsterklärend während eines Corona-Lockdowns. Doch im Gegensatz zu so vielen anderen Trends aus dieser Zeit haben die Quizwerke die Zeit überdauert und werden heute öfter denn je gestreamt.
Jeden zweiten Freitag findet der Spaß statt, mit 25 Fragen aus aller Welt. Aktuelles steht dabei ebenso am Fragenmenü wie der ein oder andere Blick in die Vergangenheit. Vor allem aber darf man sich auf kreative Fragenkategorien freuen. Von der Anagramm-Runde über die obligatorische Musikfrage bis hin zu Mathe- und Rätselaufgaben, ist für Abwechslung in jedem Fall gesorgt.
Bei den Quizwerken wird man mitunter auch gefragt, ob man eher auf Geschirrspüler oder Waschmaschine verzichten könnte.
Unkomplizierte Teilnahme
Dass der Zuspruch stets wächst, liegt mit Sicherheit auch am unkomplizierten Ablauf. Die Teilnehmer:innen müssen nur den Twitch-Stream einschalten, die Antworten geben sie parallel in einem Google-Formular ein. Eine Registrierung ist ebenso wenig vorgesehen wie eine fixe Teilnahmegebühr. Am Ende des Abends bittet der Quizmaster um eine kleine Spende, die aber immer freiwillig ist.
Weil ein Pubquiz gleich doppelt viel Spaß macht, wenn es auch was zu gewinnen gibt, sind immer zwei Steam-Keys in der Verlosung. Das erstplatzierte Team darf sich einen davon aussuchen, den anderen aber bekommt ein zufällig gezogenes Team. So kann man also auch gewinnen, wenn man mal vergleichsweise wenig weiß. Zur Auswahl stehen in der Regel kleinere Indies, bevorzugt mit einem kleinen Rätselanspruch.
Termine
Die Quizzes finden zweiwöchentlich am Freitag statt, mit einer kleinen Halloween-bedingten Sendepause. Der nächste Termin ist am 28. November. Gestreamt wird es auf dem Twitch-Kanal der Wiener Quizwerke, alle Termine findet ihr auch auf deren quizwerke.at.