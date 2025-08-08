Tiny Bookshop für Nintendo Switch und PC wurde veröffentlicht

Skystone Games, 2P Games und Neoludic Games haben das gemütliche Managementspiel Tiny Bookshop nun veröffentlicht. Ein Video gibt’s hier!

Über Tiny Bookshop

Das Cozy-Management-Game für Nintendo Switch via Nintendo eShop und PC via Steam kostet 19,99 Euro, dies teilten die Unternehmen mit. Worum geht’s? Wir berichteten bereits darüber – und schon auf der offiziellen Steam-Website zum Titel wird schnell klar, worum es gehen wird. Lasst euren Alltag hinter euch und eröffnet eine Buchhandlung am Meer in diesem atmosphärischen Story- und Management-Spiel. Rüstet euren mobilen Anhänger mit verschiedenen Genres aus, lasst euch an malerischen Orten nieder und lernt nach und nach die Bewohner:innen der Stadt kennen. Ihr sammelt gebrauchte Bücher und Dekoration für euren ganz eigenen Buchladen, den ihr natürlich nach Herzenslust gestalten könnt. Damit beeinflusst ihr eure Umsätze und könnt sogar neue Spielmechanismen entdecken!

Nicht nur das, ihr dürft euren Anhänger mit Büchern aus verschiedenen Genres beladen. Denn die Lesegewohnheiten der Einwohner:innen sind unterschiedlich, und ihr entscheidet, welche Kund:innen ihr mit eurem aktuellen Angebot ansprechen wollt. Trefft interessante Charaktere und entdeckt spannende Geschichten an den malerischen Orten rund um Bookstonbury, während ihr langsam ein Teil der Gemeinschaft werdet. So gestaltet ihr mit euren Entscheidungen – wo geht ihr hin, welche Bücher habt ihr mit, wie interagiert ihr mit den Figuren? – die Zukunft der Stadt. Das Kölner Spielestudio neoludic games (zur offiziellen Website des Spiels) hat einen aktuellen Trailer zu Tiny Bookshop veröffentlicht, hier ist er für euch!