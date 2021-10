tink präsentiert Angebote und Rabattcode für den Herbst 2021

Der Smart Device-Anbieter tink hat sich für die kühlere Jahreszeit etwas einfallen lassen. Welche Angebote uns erwarten, lest ihr bei uns!

Über den tink-Rabatt

Mit den Angeboten von tink wird das eigene Heim zum Entertainment-Studio. Ob kristallklarer Sound, integrierte Sprachsteuerung oder herausragende Bildqualität – ab einem Mindestbestellwert von 240 Euro erhalten tink-Kund:innen mit dem Gutscheincode EntertainmentAT einen Rabatt von 20 Euro. Pro Person ist nur ein Gutschein gültig und ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Die limitierte Stückzahl ist ab sofort bis einschließlich 14. Oktober 2021 exklusiv auf tink.at verfügbar. Zu Beginn der herbstlichen Jahreszeit sinken zwar die Temperaturen, aber die Vorfreude aufs Heimkommen steigt. Mit den Panels von nanoleaf könnt ihr die Schnittstellen zwischen Kreativität, Lichteffekten und smarter Sprachsteuerung genießen.

Mit Soli-Sensoren, drei Fernfeldmikrofonen und Sprachsteuerung ausgestattet bieten die vermeintlichen Kunststücke pure Bereicherung. Über 16 Millionen Farben passen sich an Stimmung und Situation an. Doch damit nicht genug: In Kombinationen mit der App werden auf Wunsch Zeitpläne und Lichtszenen erstellt. Hergestellt aus 54 Prozent recyceltem Kunststoff ist nicht nur die Bedienung smart: In Verbindung mit dem Google Nest Hub (den wir schon getestet haben) können alle Informationen zum Tag abgerufen werden – Wetterlage, Verkehr oder die Ergänzung der Einkaufsliste. Die nanoleaf shapes triangles sind als Bundle inkl. dem Google Nest Hub (2. Gen) ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 229,95 Euro (statt 299,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem tink-Deal und dem Gutscheincode EntertainmentAT können ab einem Mindestbestellwert von 240 Euro zusätzliche 20 Euro gespart werden!

Nicht nur Licht, auch Sound

Der Sonos One sorgt für raumfüllenden Sound und Dank integriertem Hochtöner für eine klare und exakte Wiedergabe. Dieser Speaker ist kompakt, kraftvoll und zeitlos. Mithilfe seines Bruders läuft er zu Höchstleistungen auf und verwandelt sich zu einem Stereo Set: Durch die Multiroom-Funktion bleibt kein Winkel im trauten Heim gelangweilt. Das volle Entertainment-Programm bietet die Ergänzung des Google Nest Mini, denn somit sind auch höhere Lautstärken mit satten Bässen möglich und bringen ein optimales Hörerlebnis rüber. Das Sonos One Stereo Set inkl. Google Nest Mini ist ab sofort in Schwarz und Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 449,95 Euro (statt 517,00 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem tink-Deal und dem Gutscheincode EntertainmentAT können ab einem Mindestbestellwert von 240 Euro zusätzliche 20 Euro gespart werden!

Energieeffizientes Heizen leicht gemacht

Ein smartes Heizkörper-Thermostat sorgt für einen warmen Willkommensgruß, ist via App jederzeit steuerbar und stellt dabei sicher, dass nur bei Bedarf geheizt wird. Mit der ortsunabhängigen Steuerung wird individuelle Flexibilität gelebt. Darüber hinaus sorgt die neue V3-Funktion dafür, dass der Raumluft-Komfort stets erfrischend und durchfeuchtet bleibt. Schnell, steuerbar, smart: Mittels tado-App werden alle Räume innerhalb von nur 30 Minuten aufgeheizt! So kann entweder individuell oder großflächig eingeheizt werden, anhand der voreingestellten Wärme-Möglichkeiten nach Zeitplan oder nach aktuellem Wohlbefinden. Durch die Raumteilung wird die ideale Raumtemperatur an die jeweiligen Bedürfnisse der Bewohner:innen angepasst – darüber freuen sich die Erwachsenen, Kinder, Haustiere und sogar Pflanzen.

Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge als Bundle inkl. Google Nest Mini ist ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 319,95 Euro (statt 498,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem tink-Deal und dem Gutscheincode EntertainmentAT können ab einem Mindestbestellwert von 240 Euro zusätzliche 20 Euro gespart werden. Zur Erinnerung, wie immer gilt: Pro Person ist nur ein Gutschein gültig und ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar.

Sound für unterwegs? Klar!

Mit der tragbaren Sonos Move kann Entertainment in Bewegung bleiben: Der erste Speaker, der Unterhaltung transportieren kann. Ob im Garten, auf der Terrasse oder für unterwegs: Musik ist ein ständiger Begleiter, und so auch der kompakte smarte Speaker von Sonos. Der Akustik-Pionier ist robust, wasserfest und bietet anhand eigens konzipierter Software maßgeschneiderte Tief- und Hochtöner. Im Mittelpunkt stehen Soundqualität, Hörerlebnis und Entertainment-Sensation. Mit WLAN, Bluetooth, Google Assistent und Amazon Alexa-Kompatibilität, überragender True-Play Funktion und bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit kann nun jederzeit und überall in die rhythmische Welt der Musik eingetaucht werden. Die Sonos Move ist in einem 2er-Set ab sofort in Schwarz und Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 729,00 Euro (statt 778,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Weitere unterhaltsame Exklusiv-Angebote