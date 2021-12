tink lässt euch bei Google-Produkten ordentlich sparen

Der Smart Home-Händler tink hat tolle Angebote bei Google-Produkten im Ärmel. Lest hier mehr über die Vorweihnachtszeit-Deals!

Mit den besten Google-Deals (bis zu 40 Prozent sparen!) von tink.at kehrt tatsächlich Besinnlichkeit in die Adventszeit ein. “O.K., Google, auf die Plätzchen, fertig, los!” Zudem gibt es bei manchen Angeboten einen Gutscheincode. Dieser ist ab sofort bis zum 31.12.2021 gültig und wird 14 Tage nach Erhalt eines teilnahmeberechtigten Produkts oder Sets per E-Mail zugesendet. Der Code ist ab einem Mindestbestellwert von 99 Euro auf alle Produkte dieser Seite gültig.

Über das Google Nest Audio-Bundle

Die musikalische Einstimmung gehört in die Weihnachtszeit wie der Staubzucker auf Omas Vanillekipferl. Damit auch wirklich jeder Raum bis in alle Winkel mit kristallklarem Sound erfüllt werden und so die ganze Familie in Stimmung kommt, präsentiert Google den smarten Google Nest Audio für Sound-Enthusiasten und Smart Home-Aficionados. Ob “Jingle Bells”, “Rockin’ Around the Christmas Tree” oder “Christmas Everywhere”, einem Wunsch wird man mit dem neuen Google Audio garantiert gerecht: “Have Yourself a Merry Little Christmas”.

Im Gegensatz zu Alexa ermöglicht Google Assistant das Abspielen von Spotify-Musik auch ohne Premium Account: „Ok, hier kommt die Playlist ‚Christmas‘ von Spotify”, ist dann die Reaktion. Um gezielt einzelne Songs abzuspielen, wird allerdings ein kostenpflichtiger Spotify-Zugang benötigt. Das Google Nest Audio als Bundle ab sofort in Karbon und Kreide zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 129,00 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at erhältlich.

Über das Google Nest Hub (2. Gen.)-Bundle

Die kompakten, smarten Bildschirme von Google fungieren insbesondere in der Vorweihnachtszeit als helfende Elfen. Einkaufslisten, Wunschzettel, Öffnungszeiten und Verfügbarkeit sind mit dem neuen Google Nest Hub (2. Generation) – hier geht’s zu unserem Test – auf einem Display ersichtlich. Nicht nur als zentraler Steuerungs-Hub, sondern auch zur Wiedergabe der beliebtesten Weihnachtsfilme, Musik-Highlights und sogar als digitaler Bilderrahmen dient der smarte 7-Zoll-LCD-Display. Das Leichtgewicht schmiegt sich mit nur 480 Gramm und edlem Design in jedes Umfeld ein.

Ob in der Küche beim Backen, während der Dekoration des Weihnachtsbaums oder im Schlafzimmer, der Nest Hub (2. Generation) ist ein Alleskönner und unterstützt unermüdlich. Wer statt Spotify Google Play Music nutzt, kann mit dem Google Nest Mini und dem Chromecast der Weihnachtsmusik lauschen und derweil auf dem TV ein Kaminfeuer lodern lassen – da steigt das Gemütlichkeitsbarometer. Der Google Nest Hub (2. Gen.) ist als Bundle ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 119,00 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at erhältlich.

Über die Google Nest Doorbell

Ein intelligentes Smart Home erkennt man bereits an der Türschwelle. Google Nest Doorbell (zu unserem Test) sorgt für einen sicheren Eintritt, sodass man sich auch in der dunklen Jahreszeit immer sicher und geborgen fühlt. In den eigenen vier Wänden gelten die höchsten Sicherheitsstandards und somit werden auch die Aufnahmen in HD-Qualität auch bei Nacht hochauflösend. Darüber hinaus ist die Weihnachtssaison auch die Zeit der Pakete, Geschenke und Lieferungen, wobei die Google Nest Doorbell eine signifikante Stütze sein kann.

Mit intelligenter Paket- Personen und Fahrzeugerkennung sorgt sie dafür, dass die langersehnten Pakete zugestellt werden, ob man sie persönlich entgegen nehmen kann oder nicht. Durch die smarte Vernetzung mit dem Google Nest Hub (2. Gen.) bleibt man stets im Bilde. Die Google Nest Doorbell inkl Google Nest Hub (2. Gen.) ist ab sofort und solange der Vorrat reicht in der Farbe Weiß zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 179 Euro (statt 298 Euro) auf tink.at erhältlich. Zusätzlich gibt es einen Google Nest-Gutschein im Wert von 50 Euro für den nächsten Einkauf!

Weitere Angebote mit Google Nest-Gutschein

• Google Nest Doorbell (mit Kabel) + Google Nest Hub (2. Generation) zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 229 statt 378,99 Euro

• Google Nest Cam (mit Akku) + Google Nest Hub (2. Generation) zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 189,00 statt 299,98 Euro

• Google Nest Cam (mit Akku) 2-Pack + gratis Google Nest Hub (2. Generation) zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 299,00 statt 459,98 Euro

• Google Nest Doorbell (mit Akku) + Google Nest Cam (mit Akku) + gratis Google Nest Hub (2. Generation) zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 299,00 statt 499,97 Euro

• Google Nest Cam mit Flutlicht (Outdoor mit Kabel) + gratis Google Nest Hub (2. Generation) zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 279,00 statt 399,98 Euro

Zur Erinnerung: Der Gutscheincode ist ab sofort bis zum 31.12.2021 gültig und wird 14 Tage nach Erhalt eines teilnahmeberechtigten Produkts oder Sets per E-Mail zugesendet. Der Code ist ab einem Mindestbestellwert von 99 Euro auf alle Produkte dieser Seite gültig.