tink bietet bis 13. Juni satte Rabatte von bis zu minus 50 Prozent

Der Smart Home-Pionier tink hat Preisnachlässe von bis zu minus 50 % im Gepäck. Lest hier mehr über die Aktion!

Mein Zuhause is g’scheit – Und Deins?

Unter diesem Motto startet Premium-Online-Händler tink seine ersten Österreich-Tage. Bis zum 13. Juni warten exklusive Top-Deals bis zu minus 50 Prozent auf smarte Lifestyle-Produkte von Nuki, Google, tado°, Netatmo, Sonos, u. v. m. – jetzt nur auf tink.at. Außerdem gibt es im Zuge der Österreich-Tage das facettenreiche Produktportfolio von tink erstmals nicht nur online zu erleben, sondern in Österreichs erstem tink Pop-Up Store auch live zu sehen!

Alltagshelfer: Google Nest Hub

Der absolute Held im Alltag ist der Google Nest Hub. Der smarte Bildschirm sorgt für einen verlässlichen Weckruf am Morgen, erinnert an Termine während der Mittagspause, wird abends zum digitalen Rezeptbuch und tarnt sich zwischenzeitlich als dekorativer Bilderrahmen. Außerdem lassen sich mit dem Hub bequem alle weiteren Smart-Tools via Sprachbefehl steuern. Der Google Nest Hub (2. Generation) im 2er-Pack ist im Rahmen der Österreich-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 109,95 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Sicher mit dem nuki-Türschloss

Dem herkömmlichen Türschloss Tschüss mit ü und Tschau mit au sagen: Mit dem Komplett-Set von Nuki war Heimkommen noch nie komfortabler oder sicherer – wir haben es getestet. Das Schloss wird ohne lästiges Schrauben an die Tür montiert und verwandelt Smartphone und -watch zum neuen Türöffner. Mit Fob und Keypad kann das Schloss auch ohne Schlüssel und ohne Smartphone geöffnet werden. Bis zu 200 weitere virtuelle Schlüssel für Familie oder Reinigungskräfte können vergeben werden, während man in der Nuki-App easy den Überblick behält. Das Nuki Komplett Set mit Nuki Smart Lock 3.0, Bridge, Fob, Door Sensor und Keypad ist im Rahmen der Österreich-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 299,00 Euro (statt 405,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Keine Angst vor dem Heizen

Wer sich vor steigenden Heizkosten schützen möchte, steigt jetzt um auf die smarten Thermostate von tado°. Mit dem Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten und Bridge können bis zu fünf Heizungen parallel gesteuert werden. Die thermischen Gebäudeeigenschaften bezieht das Thermostat in seine Heizsteuerung selbstverständlich mit ein. Durch automatische An- und Abwesenheitserkennung sowie durch die integrierte Wettervorhersage werden Heizkosten zusätzlich reduziert und somit nicht nur Energie, sondern auch bares Geld gespart. Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten und Bridge ist im Rahmen der Österreich-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 279,00 Euro (statt 439,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Wetter gut, alles gut

Mit dem Netatmo All-in-One Wetter-Paket verwandelt man jedes Zuhause in ein modernes Wetterlabor. Denn dieses misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, CO₂-Gehalt und Geräuschpegel sowohl in- als auch outdoor. Das smarte Tool informiert via Smart-Phone-Mitteilung, wenn es an der Zeit ist, ordentlich durchzulüften oder wann der nächste Platzregen bevorsteht und die Gartenmöbel sicher im Trockenen verstaut werden sollten. Mit Amazon Alexa lässt sich die Netatmo Wetterstation sogar per Sprachbefehl steuern. Die Netatmo Premium Set Wetterstation ist im Rahmen der Österreich-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 229,00 Euro (statt 358,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Soundgewalt im Doppelpack

Stereo-Sound zum Verlieben bringt das Sonos Entertainment Set bestehend aus Sonos Ray Soundbar und Sonos One SL. Das Duo funktioniert problemlos mit dem Fernseher, erkennt dank raumbezogener Tuning-Technologie die Gegebenheiten der Lautsprecherpositionierung und passt den Sound für ein optimales Erlebnis an. Mit Sonos Ray hat der Hersteller seine kleinste und günstigste Soundbar herausgebracht, die das Fernseh-, Musik oder Gaming-Erlebnis mit raumfüllendem Sound verbessert. Gestochen scharfe Dialoge, die nicht von Hintergrundgeräuschen überlagert werden, sorgen für einen unvergleichlichen Entertainment-Faktor. Das Sonos One SL Ray 5.0 Entertainment Set ist im Rahmen der Österreich-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 649,95 Euro (statt 697,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Adlerauge Arlo

Sicherheit geht vor! Die kabellose Überwachungskamera von Arlo Pro 4 eignet sich sowohl für Smart-Home-Fans als auch für Einsteiger*innen. Ohne Bridge lässt sie sich nur über WLAN im eigenen Zuhause installieren und überzeugt mit kristallklarer Bildqualität in 2K HDR, Farb-Nachtsicht und einer Zwei-Wege-Kommunikation mit Rauschunterdrückung, über die man mit seinen Besucher*innen vor der Tür ungestört von Wind und Wetter in Ruhe sprechen kann. Bei unerwünschtem Besuch wird die Arlo zum Bodyguard: Ein integriertes Spotlight und eine Sirene tragen effektiv dazu bei, Eindringlinge abzuschrecken. Das Arlo Pro 4 – Kabellose Überwachungskamera 4er-Set plus gratis Kamera ist im Rahmen der Österreich-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 659,95 Euro (statt 1.048,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mäh, Roboter, mäh

Mit Flächen bis zu 500 Quadratmetern nimmt es der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter gekonnt auf. Dabei bewegt er sich in parallelen Bahnen, was einige Vorteile hat: Zum einen schafft er dadurch ein optisch natürliches Mähmuster, zum anderen lebt der Rasen durch dieses Mähverfahren länger und gesünder. Via Sprachbefehl kann der Mähvorgang gestartet, pausiert oder beendet werden. Gekoppelt mit weiteren Smart-Home-Tools ändert er etwa seinen Mähplan, sollte schlechtes Wetter prognostiziert sein. Der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter inklusive gratis Garage ist im Rahmen der Österreich Tage und mit dem Gutschein-Code “Rasen20” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 699,00 Euro (statt 1.139,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Noch mehr smarte Deals gefällig?

•Bosch Smart Home – Starter Set Rollosteuerung mit 8 Unterputz-Aktoren – zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 399,95 Euro (statt 658,60 Euro)

•Netatmo Smarte Außenkamera 2er-Set plus kostenloses Google Nest Hub – zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 429,00 Euro (statt 699,97 Euro)

•eufyCam 2 Pro 4+1 Kit mit HomeBase 2 plus gratis eufy Solo IndoorCam Pan und Tilt – zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 499,00 Euro (statt 727,99 Euro)

•Husqvarna Automower 415X Mähroboter – zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 2.399,00 Euro (statt 2.623,95 Euro)

•Google Nest Doorbell (mit Akku) + Google Nest Hub (2. Generation) – zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 209,00 Euro (statt 299,98 Euro)

•Netatmo Smarte Außenkamera 2er-Set + kostenloses Google Nest Hub (2. Generation) – zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 429,00 Euro (statt 699,97 Euro)