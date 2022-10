tink bietet ab sofort Google Pixel 7, Pixel 7 Pro und Pixel Watch an

Am Donnerstag stellte Google die neueste Generation seiner Pixel-Smartphones vor und erweiterte so das Google-Ökosystem. Lest hier mehr!

Mehr zum Google Pixel 7 Pro

Ab sofort sind das Google Pixel 7 und 7 Pro Smartphone sowie weitere smarte Google-Neuheiten zum aktuellen Bestpreis am Markt beim Connected-Home-Provider auf tink.at verfügbar. Ein Smartphone, welches seinem Namen endlich gerecht wird: Das Google Pixel 7 Pro liegt gut in der Hand und könnte dank elegantem Design glatt als Accessoire durchgehen. Mit einer Akkuleistung von bis zu 72 Stunden und Schutzklasse IP68 ist es ein zuverlässiger Begleiter im Alltag. Wie verzaubert verwandelt sich der smarte Begleiter in eine professionelle Kamera.

Mit der Qualität eines 10-fachen Objektives fängt die 50-MP-Kamera und 4K-Videokamera Motive und Videos stets hochauflösend ein. Und geht es mal etwas hektischer zu, lässt sich das neue Google Pixel 7 Pro einfach per Sprache steuern. Das typische „Hey Google“ wird ab sofort nicht mehr benötigt, um so auch in stressigen Situationen bei maximalem Komfort die Kontrolle zu behalten. Das Google Pixel 7 Pro Smartphone ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt für nur 899,- Euro mit 128 GB oder 999,- Euro mit 256 GB auf tink.at verfügbar.

Infos zum regulären Smartphone

Das kompakte Google Pixel 7 überzeugt mit verständlicher Bedienung und Speedy Gonzales ähnlicher Schnelligkeit. Per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder klassischem Passwort steht einem die Welt an intelligenten Funktionen offen. Satte Farben machen die Nutzung des Google Pixel 7 Smartphone zu einem Erlebnis mit eindrucksvoller Leistung und gestochen scharfem Display. Das Highlight ist klar der Akku, der mit einer Mindestleistung von 4926 mAh ganze 24 Stunden hält.

Doch nicht nur das: Dank der Schnellladefunktion lässt er sich in nur 30 Minuten um 50 Prozent aufladen. Und, wenn die Energiekosten etwas reduziert werden sollen, kann spielerisch einfach der Extrem-Energiesparmodus aktiviert werden, um eine Akkulaufzeit von bis zu 72 Stunden zu erhalten. Das Google Pixel 7 Smartphone ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt für nur 649,00 Euro mit 128 GB oder 749,00 Euro mit 256 GB auf tink.at verfügbar.

Über die Google Pixel Watch mit LTE

Die Google Pixel LTE Smartwatch hat nur ein Ziel – den Alltag ihres Trägers leichter und effizienter zu machen. Und das schaffst sie allemal. Mit dem Android-Smartphone verbunden und eingerichtet, kann man in wenigen Minuten direkt loslegen. Dank eSim besteht immer eine Verbindung zum Internet und die Möglichkeit zu telefonieren, auch ohne das Smartphone in der Nähe zu haben. Im Urlaub wird die Google Pixel LTE Smartwatch zum Travel-Buddy. Smarte, vorinstallierte Apps helfen dabei, immer den Überblick zu behalten. Sollte man sich also einmal in einer fremden Stadt nicht zurechtfinden, hilft Google Maps.

Und selbst ein vergessenes Portemonnaie ist dank Google Pay kein Problem mehr. Verschiedene Arm- und Zifferblätter sowie Gehäusefarben machen die Pixel Watch zu einem individuellen Accessoire und zeigen, dass Google mit der LTE Smartwatch einen persönlichen Assistenten für jede Situation geschaffen hat. Die Google Pixel LTE Smartwatch ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt für nur 429,00 Euro auf tink.at verfügbar.

Mehr zur Uhr rein mit WLAN

Mit der resistenten und wasserfesten Google Pixel Watch mit vorinstallierter Fitbit-App lässt sich das eigene Fitnesslevel immer im Blick behalten. Ob laufen, schwimmen, boxen – dank Google Pixel WLAN Smartwatch hat man jederzeit Einblick in Fettverbrennungs-, Ausdauer- und Hochleistungs-Herzfrequenzzonen. Der 294 mAh starke, integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku versorgt die Google Pixel Watch ganze 24 Stunden mit Energie und macht so ein ununterbrochenes Tragen der Smartwatch möglich.

Denn wir alle wissen: Gute Fitness bedeutet auch gute Erholungsphasen, das ist wichtig! Wird die Smartwatch also auch beim Schlafen getragen, liefert sie am nächsten Morgen detaillierte Daten zur Schlafqualität und ist so eindeutig ein wahres Allrounder-Talent. Die Google Pixel WLAN Smartwatch ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt für nur 379,00 Euro auf tink.at verfügbar.