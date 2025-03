TINECO bringt smarten Nass-Trockensauger FLOOR ONE S5 Stretch Extreme

Saubere Böden ohne mühsames Schrubben? Der neue FLOOR ONE S5 Stretch Extreme von Tineco macht es möglich!

Ob nach einem ausgiebigen Familienessen, einem regnerischen Frühlingsspaziergang oder dem alltäglichen Spaß mit Kindern, Freunden und Haustieren – mit diesem smarten Nass-Trockensauger gelingt die Reinigung spielend leicht. Dank innovativer Technologien und maximaler Flexibilität sorgt er für ein blitzblankes Zuhause, ohne dass dabei Kraft oder Zeit verschwendet werden. Als direkter Nachfolger des meistverkauften Modells in Deutschland 2024, dem FLOOR ONE S5 Extreme, überzeugt der neue FLOOR ONE S5 Stretch Extreme mit verbesserter Beweglichkeit, optimierter Anti-Haar-Technologie und intelligentem Reinigungskomfort. Ab sofort ist der neue Nass-Trockensauger von Tineco im Handel verfügbar.

Er ist auf maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Dank des neuen 180° Lay-flat Designs lässt sich das Gerät komplett flach auf den Boden legen – selbst schwer zugängliche Bereiche unter Sofas und Betten werden so problemlos erreicht. Zusätzlich ermöglicht der 45° Schwenkmechanismus eine verbesserte Wendigkeit nach links und rechts, sodass Engstellen und Ecken noch leichter gereinigt werden können. Das revolutionäre DualBlock Anti-Tangle Design minimiert Haarverwicklungen: Ein intelligentes Kamm- und Schabersystem verhindert das Verheddern von Haaren und sorgt dafür, dass die Reinigungsleistung stets optimal bleibt – ideal für Haushalte mit Haustieren oder Personen mit langen Haaren.

Maximale Effizienz und lange Laufzeit

Mit einem vollen Terminkalender bleibt oft wenig Zeit für den Haushalt – umso besser, wenn die Reinigung effizient und mühelos gelingt. Dank der HyperStretch-Technologie passt sich der Wischsauger flexibel an verschiedene Reinigungsszenarien an und sorgt für eine gründliche Bodenpflege ohne Kraftaufwand. Der iLoop Smart Sensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad des Bodens und reguliert Saugkraft sowie Wasserzufuhr entsprechend – für eine effiziente und zeitsparende Reinigung. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten ermöglicht der FLOOR ONE S5 Stretch Extreme eine gründliche Reinigung des gesamten Haushalts, ohne Unterbrechung. Der größere Wassertank und die optimierte Positionierung des Frischwassertanks gewährleisten eine längere Reinigungsdauer ohne ständiges Nachfüllen.

Der hektische Alltag verlangt nach cleveren Lösungen – und genau das bietet der FLOOR ONE S5 Stretch Extreme. Die intuitive Bedienung wird durch das Smart LED-Display und die App-Integration unterstützt, die Echtzeit-Statusanzeigen und hilfreiche Reinigungsinformationen bereitstellt. Zudem sorgt das Selbstreinigungssystem für ein sauberes und geruchsfreies Gerät von den Rollen bis zu den Schläuchen. So bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Wo bekommt man das Teil? Es ist ab sofort bei Otto.de, Cyberport.de, Mediamarkt.de und Mediamarkt.at erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) beträgt 499,- Euro, und die tatsächlichen Preise variieren wie üblich.