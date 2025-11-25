Timesplitters Rewind (PC) ist nun endlich im Early Access verfügbar

Timesplitters Rewind ist ein ehrgeiziges und kostenloses von Fans entwickeltes Remake des ersten Spiels, das nun veröffentlicht wurde.

Über Timesplitters Rewind

Am 25. November startete die Gruppe von Fanentwicklern hinter dem Game eine Early-Access-Version des lang in der Entwicklung befindlichen Remakes auf dem PC. Der Titel ist in eine neue Engine eingebaut, und jedes Original-Asset aus dem Spiel wird von Grund auf neu erstellt. Es spielt sich also vielleicht nicht genau so, wie ihr es in Erinnerung habt, sondern fühlt sich stattdessen wie ein modernes Update des klassischen Sci-Fi-Shooters aus der GameCube/PS2-Ära an. Wir können es kostenlos von der Website des Spiels herunterladen. Enthalten in Timesplitters Rewind ist die gesamte Story-Kampagne des ersten Spiels, die online oder solo offline spielbar ist. Ebenfalls enthalten: 28 Karten, 91 Charaktere, mehr als 40 Waffen, 20 Arcade-Spielmodi und Unterstützung für Online-Multiplayer-Matches mit 10 Spielern. Die Entwickler geben voll und ganz zu, dass dieser Build des Projekts fehlerhaft und nicht abgeschlossen ist, aber es wird nach und nach aktualisiert, um alle Kampagnen einzubeziehen.

„Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wir haben nur das größte kostenlose Content-Videospiel aller Zeiten gemacht“, erklären die Entwickler mit der offiziellen Ankündigung. Wie auf der Website des Remakes erklärt, befindet sich das Produkt seit etwa 2012 in der Entwicklung. Irgendwann sollte es sogar auf PS4 starten! Aber seitdem hat sich das Recht an der IP zwischen den Unternehmen hin und her verschoben, wobei sich die Genehmigung des Projekts mit jeder Änderung verzögert beziehungsweise erneut beantragt werden muss. Das Spiel hat auch eine Menge an Engines ausprobiert, und viele Fans, die sich angeschlossen haben, um zu helfen, haben schließlich das oft verzögerte Remake im Laufe der Jahre verlassen. Also ja, es war ein Chaos. Es scheint jedoch, dass die Entwickler hinter Timesplitters Rewind etwas Stabilität gefunden haben, und hoffentlich bedeutet das, dass das Remake in den kommenden Monaten und Jahren nur größer und besser werden wird. Hier ein Trailer für euch: