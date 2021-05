Through the Darkest of Times: PC-Retail-Version ab sofort erhältlich

THQ Nordic veröffentlichte heute die PC-Retail-Version des Strategiespiels Through the Darkest of Times. Was ihr über das Release wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Das Spiel versetzt euch in die Rolle von zivilen Widerstandskämpfern und beginnt am Abend der Machtergreifung durch Adolf Hitler und seine Nazi-Partei. Through the Darkest of Times bietet dabei all jenen unbekannten Helden eine Bühne, die sich den Nazis zwischen 1933 und 1945 widersetzt und sie bekämpft haben. In vier Kapiteln führt ihr eine kleine Gruppe WiderständlerInnen an und versucht, die weitere Menschen von der Rechtschaffenheit der eigenen Sache zu überzeugen, sie zu Protest, zu zivilem ungehorsam und zum Widerstand zu motivieren. Wenn man den Fängen der Gestapo lange genug entrinnen kann, wird die eigene Gruppe vielleicht sogar so stark, um aktiv gegen strategische Ziele der Faschisten vorzugehen. Dabei werdet ihr mit vielen schwierigen und schwerwiegenden Entscheidungen konfrontiert und stets den Druck der Verantwortung spüren, wenn sie die eigenen Mitstreiter auf gefährliche Missionen schicken.