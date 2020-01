Through the Darkest of Times – Anti-Nazi Spiel erscheint Ende Jänner

Das Berliner Studio Paintbucket Games und Publisher HandyGames kündigen das Strategiespiel Through the Darkest of Times für den 30. Jänner für PC an.

Hitler wird Kanzler

Das Spiel ist ein Strategiespiel, das im Jahr 1933 beginnt, als Hitler als neuer Reichskanzler ernannt wurde. Through the Darkest of Times versetzt euch in die Rolle einer Widerstandsgruppe, mit der es das Ziel ist das Naziregime zu schwächen. Das Spiel ist zwar prozedural immer anders, konfrontiert euch aber immer mit historischen Ereignissen und Entwickler Jörg Friedrich gibt sogar an die Widerstandsgruppe von Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack beim Entwickeln vor Augen zu haben. In dem Strategiespiel, plant ihr die Aktionen euer KämpferInnen. Doch was könnt ihr tun? Kämpfen? Eine ganze Armee, eine ganze Nation steht eurer Gruppe aus fünf Leuten gegenüber. Also muss man vorsichtig und geschickt agieren, die Herzen und den Geist der Leute von deiner Sache überzeugen, mehr Unterstützung, mehr Anhänger gewinnen. Dies gelingt im Verborgenen mit Flyern und dem Aufdecken von Naziverbrechen. Das Wichtigste ist dabei aber am Leben zu bleiben! Stets befindet man sich in Lebensgefahr, denn wenn die Gestapo herausfindet, was ihr tut, endet ihr im Gefängnis oder es blüht ein noch schlimmeres Schicksal.