Thronebreaker: The Witcher Tales Switch-Version ab sofort erhältlich

Frohe Kunde für Fans des Witcher-Universums: die Thronebreaker: The Witcher Tales Switch Version ist ab sofort verfügbar.

Worum geht’s?

Thronebreaker ist ein Einzelspieler-Rollenspiel, das die Spieler erneut in das von Monstern befallene Universum des Hexers Geralt von Riva versetzt. Das Spiel wurde von den gleichen Entwicklern erschaffen, die für einige der berühmtesten Momente in The Witcher 3: Wild Hunt verantwortlich sind und erzählt die wahrhaft königliche Geschichte von Meve, der kriegserprobten Königin von Lyrien und Rivien. Mehr übers Spiel erfahrt ihr in unserem PC-Testbericht.