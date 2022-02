Thriller No Exit ab 18.3.2022 auf Disney+

Disney veröffentlichte einen Trailer zum kommenden Thriller No Exit und verkündete zudem auch den Streaming-Start. Demnach ist der Film ab 18. März exklusiv als Original Film auf Disney+ verfügbar.

Worum geht’s?

In „No Exit“ gibt Havana Rose Liu („Mayday“) ihr Spielfilmdebüt als Darby. Sie verkörpert eine junge Frau, die auf dem Weg zu einem familiären Notfall in einem Schneesturm gestrandet ist. Sie ist gezwungen mit einer Gruppe von Fremden auf einer Autobahnraststätte Schutz zu suchen. Als sie auf dem Parkplatz in einem Van ein entführtes Mädchen entdeckt, beginnt für sie ein nervenaufreibender Kampf um Leben und Tod, in dem sie herauszufinden muss, wer von den Fremden der Entführer ist. Unter der Regie von Damien Power („Killing Ground“) und nach dem Drehbuch von Andrew Barrer & Gabriel Ferrari („Ant-Man and theWasp“), das auf dem Roman von Taylor Adams aus dem Jahr 2017 basiert und von PGA Award-Gewinner Scott Frank („Das Damengambit“) produziert wurde, überzeugt der Cast mit Havana Rose Liu, Danny Ramirez („The Falcon and the Winter Soldier“, „Top Gun: Maverick“), David Rysdahl („Nine Days“), Mila Harris („Tyler Perry’s Young Dylan“) und Dennis Haysbert („Breakthrough – Zurück ins Leben“).