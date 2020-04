Thriller Dangerous Lies ab 30.4.2020 auf Netflix

Gute Nachrichten für Netflix-Thriller-Fans – der Streamingdienst nimmt mit Dangerous Lies einen interessanten Film ins Programm auf, der ab 30.4.2020 hierzulande verfügbar sein wird.

Worum geht’s in Dangerous Lies?

Nachdem Katie Franklin (gespielt von Camila Mendes) ihren Job als Kellnerin verloren hat, übernimmt sie den Job als Haushälterin bei einem wohlhabenden älteren Mann an. Die beiden kommen sich näher und so kommt womit zuerst niemand gerechnet hat: sie ist die Alleinerbin, als er überraschend stirbt. Und so wird Katie samt ihrem Mann Adam in ein sehr komplexes Netzt aus Lügen, Betrug und Mord gezogen.