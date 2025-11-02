Thief VR: Legacy of Shadow (PC, PSVR2, Meta) erscheint am 4. Dezember 2025

Thief VR wurde im Juni angekündigt, aber jetzt wissen wir, wann es kommen wird. Legacy of Shadow erscheint am 4. Dezember 2025!

Mehr zu Thief VR: Legacy of Shadow

Thief VR spielt sich zwischen den Ereignissen der ursprünglichen Trilogie und Thief (2014 ab). Ihr schlüpft in die Haut von Magpie, einen listigen Dieb, der ein legendäres Augenartefakt mit einer mysteriösen Verbindung zur Vergangenheit entdeckt. Wir operieren in einer Stadt, die unter dem Einfluss von Baron Ulysses Northcrest steht, „einem Tyrannen, der Rebellion vernichtet, bevor sie Wurzeln schlagen kann“.

Publisher Vertigo Games bot einen Einblick in das Meta Quest-Gameplay, das wir unten sehen können. Thief VR wird auch auf PS VR und SteamVR verfügbar sein, wenn es am 4. Dezember erscheint. Der Titel hat einen Listenpreis von 29,99 Euro auf Steam und bei Meta, kann aber jetzt für 26,99 Euro vorbestellt werden. Die PlayStation Store-Version hat noch keine Preis- oder Vorbestellungsinformationen.