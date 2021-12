THEA500 Mini: Retro-Konsole erscheint am 25.3.2022

Das Team von Retro Games verkündete, dass der THEA500 Mini, eine vollständig lizenzierte Neuauflage des beliebten 16-Bit-Heimcomputers, jetzt in Produktion gegangen ist und am 25. März 2022 erscheinen soll. Zudem wurde die Liste der enthaltenen Spiele nochmals erweitert.

In den letzten Monaten wurde die endgültige Liste der enthaltenen Spiele bekannt gegeben, die in der heutigen letzten Spielankündigung, dem bahnbrechenden Stunt Car Racer von Branchenlegende Geoff Crammond, kulminiert. Dieses bahnbrechende Spiel wurde von der Presse bei seinem Erscheinen im Jahr 1989 hoch gelobt, einschließlich einer 93%igen Bewertung im Amiga Format Magazin und 92% in CU Amiga-64. Weitere kürzlich angekündigte Spiele sind Arcade Pool und Project-X Special Edition 93 von Team 17, F-16 Combat Pilot von Digital Integration und Super Cars II von Gremlin.

Die vollständige Spiele-Übersicht:

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition’92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition 93

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

Titus The Fox: To Marrakech And Back

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The “Nth” Dimension

“In den letzten Monaten hat mein Team hart daran gearbeitet, die Firmware des THEA500 Mini fertig zu stellen und eng mit unseren Produktionspartnern zusammenzuarbeiten, um die höchste Produktionsqualität zu gewährleisten und als Verpflichtung gegenüber unseren treuen Fans werden wir in Kürze ein neues Weihnachts-THEC64-Firmware-Update herausbringen“, so Chris Smith, CTO bei Retro Games.

THEA500 Mini Release-Termin

Wie eingangs erwähnt, soll die Mini-Retro-Konsole am 25.3.2022 erscheinen.