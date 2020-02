The Wonderful 101: Remastered (Wii U) kommt als Switch-Version

Im Spiel geht es darum, immer als Team in diesem Action-Titel weiter zu kommen. So rekrutiert ihr Dutzende von HeldInnen und löst mit dem Touchscreen mächtige Angriffe aus, um Gegner problemlos aus dem Weg zu räumen. Dieses Game machte damals einiges richtig und hat auch viel aus der Hardware der Wii U geholt, dennoch verkaufte es sich (so wie die Konsole) ziemlich schlecht. PlatinumGames gibt dem Titel eine zweite Chance und hat daher eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Hier der Trailer zur Wii U-Version:

The Wonderful 101: Remastered

Aus einer geschäftlichen Perspektive war The Wonderful 101 wirklich nicht erfolgreich, doch die Entwickler lieben das Game einfach. Ursprünglich hat Nintendo das Publishing übernommen, doch PlatinumGames hat hier nachverhandelt. Durch die Crowdfunding-Kampagne ist auch das Risiko für das Team leichter tragbar – und wenn die Fans das wollen, warum sollte man sich gegen sie stellen? Die Kickstarter-Kampagne läuft nach wie vor – dank der massiven Unterstützung von über einer Million Euro bekommen wir eine PC- und PS4-Version!

The Wonderful 101: Remastered wird also von PlatinumGames selbst vertrieben. Das Spiel wird vermutlich ein paar Änderungen erleben, da es keine zwei Screens mehr gibt und weder PC noch PS4 einen Touchscreen besitzen. Allerdings soll das kein Beinbruch sein – angeblich steuert sich der Titel auch mit Sticks sehr, sehr gut. Im April 2020 soll es jedenfalls für die Nintendo Switch schon so weit sein: Das ursprüngliche Ziel der Kampagne ist bereits erreicht, und damit bekommen wir The Wonderful 101: Remastered. Was haltet ihr davon?