The Wizards – Dark Times: Brotherhood erhält kostenloses Update

The Wizards – Dark Times: Brotherhood, das beliebte Fantasy-Actionspiel von Carbon Studio hat ein spannendes, kostenloses Update erhalten. Dieses bringt zahlreiche aufregende Neuerungen und Verbesserungen mit sich. Spieler:innen können nun die brandneue Multiplayer-Karte Citael of Aetheris erleben – eine atemberaubende Umgebung, in der Strategie, Teamwork und mächtige Magie aufeinandertreffen, um actiongeladene Schlachten zu ermöglichen. Zudem profitieren Meta Quest-Spieler:innen von verbesserten visuellen Effekten und einer flüssigeren Spielerfahrung, die das Eintauchen in die magische Welt von The Wizards – Dark Times noch intensiver macht.

Neue Karte: Citadel of Aetheris

Die neue Karte Citadel of Aetheris bietet eine dynamische und herausfordernde Umgebung, in der Spieler:innen ihre magischen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Diese weitläufige Multiplayer-Arena erfordert strategische Planung und Teamarbeit, um den Sieg zu erringen. Spieler:innen kämpfen um die Kontrolle über die Zitadelle, indem sie eine Vielzahl mächtiger Zauber und Fähigkeiten einsetzen. Die Citadel of Aetheris verspricht ein zentrales Schlachtfeld für alle zu werden, die diese magische Festung erobern wollen.

Verbesserungen für Meta Quest

Spieler:innen auf Meta Quest (2/3/3S) dürfen sich über zahlreiche Optimierungen freuen, die ein noch flüssigeres und intensiveres Spielerlebnis bieten. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören höhere Texturqualität für Spielerhände und Effekte sowie optimierte visuelle Darstellungen, um eine reibungslose Multiplayer-Erfahrung zu gewährleisten.

Weitere Verbesserungen

Zusätzlich zu diesen Neuerungen wurden weitere Anpassungen vorgenommen, um das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern. Die Zauber wurden neu ausbalanciert, indem Schaden, Reichweite und Mechaniken angepasst wurden, um den Kampf noch strategischer und spannender zu gestalten. Auch die Gegner wurden überarbeitet, mit neuen HP-Werten und verändertem Verhalten für eine größere Herausforderung. Weitere Verbesserungen umfassen eine überarbeitete Benutzeroberfläche, neue Klassenbeschreibungen, optimierte Menüs und eine schnellere Charakterentwicklung durch erhöhte XP-Belohnungen. Spieler:innen haben nun außerdem die Möglichkeit, HP-Balken für Feinde ein- und auszublenden sowie neue Missionsziele auf bestehenden Karten zu entdecken.

Der neue Patch für The Wizards – Dark Times: Brotherhood ist jetzt für PlayStation VR2, SteamVR, Rift, and Meta Quest 2/3/3S erhältlich.