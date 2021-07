The Witcher: Monster Slayer Release lädt in Kürze zur AR-Monsterjagd ein

Es ist endlich soweit – The Witcher: Monster Slayer, das neue AR-Game rund um die sagenumwobenen Monster aus der Welt des wohl berühmtesten Hexers der Welt, erscheint in wenigen Wochen. Genauer gesagt, soll das AR-Game am 21. Juli dieses Jahres für Android und iOS an den Start gehen.

Was erwartet euch im Spiel?

Das Spiel findet vor der Ära von Geralt von Riva statt, so dass ihr kein großes Verständnis der Bücher, Videospiele oder Netflix-Adaptionen benötigt. Es wird immer noch Geschichten und Quests im Spiel geben, ähnlich wie in den Hauptspielen. Das ist für all jene eingebaut, die nach dieser Art der Fantasy-Geschichte suchen.

Ihr nutzt die Augmented-Reality-Erkundungselemente des Spiels, um durch eure Nachbarschaften zu spazieren und Fantasy-Biestern und Feinden in RPG-inspirierten Kämpfen zu begegnen. Zwischen den Gefechten dürft ihr Tränke brauen, Bomben herstellen und ihre Trophäen bewundern. The Witcher: Monster Slayer soll noch in diesem Jahr auf Android und iOS mit einem Free-to-Play-Modell veröffentlicht werden. Was haltet ihr davon?