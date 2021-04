The Witcher: Monster Slayer: Frühzeitiger Zugang für Android-SpielerInnen

The Witcher: Monster Slayer ist ein Spiel, das Pokémon Go ähnelt außer dass ihr euch nicht mit freundlichen Taschenmonstern auseinandersetzen werdet. Wie wir berichteten , müsst ihr euch einer viel tödlicheren und mörderischeren Monstervielfalt stellen. Android-SpielerInnen können sich jetzt auf der offiziellen Witcher-Website für den Soft-Launch des Spiels vorab registrieren, wodurch sie frühzeitigen Zugang zu Monster Slayer erhalten. Hier nochmal der Announcement-Trailer für euch:

Ende April ist es soweit, dann dürfen einige SpielerInnen das Game etwas früher in einem technischen Soft-Launch für Google Play herunterladen. Das Spiel findet vor der Ära von Geralt von Riva statt, so dass ihr kein großes Verständnis der Bücher, Videospiele oder Netflix-Adaptionen benötigt. Es wird immer noch Geschichten und Quests im Spiel geben, ähnlich wie in den Hauptspielen. Das ist für all jene eingebaut, die nach dieser Art der Fantasy-Geschichte suchen.

Ihr nutzt die Augmented-Reality-Erkundungselemente des Spiels, um durch eure Nachbarschaften zu spazieren und Fantasy-Biestern und Feinden in RPG-inspirierten Kämpfen zu begegnen. Zwischen den Gefechten dürft ihr Tränke brauen, Bomben herstellen und ihre Trophäen bewundern. The Witcher: Monster Slayer soll noch in diesem Jahr auf Android und iOS mit einem Free-to-Play-Modell veröffentlicht werden. Was haltet ihr davon?