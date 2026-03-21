The Witcher: Legacy: Eure zweite Chance auf das Rekord-Brettspiel

Das Witcher-Universum wächst weiter auf euren Spieltischen: Nachdem die Crowdfunding-Kampagne zu The Witcher: Legacy mit über 10,4 Millionen Euro und fast 30.000 Unterstützer:innen alle Rekorde auf der Plattform Gamefound gebrochen hat, ist nun die Late-Pledge-Phase gestartet. Das bedeutet für euch, dass ihr das storybasierte Koop-Abenteuer auch dann noch vorbestellen könnt, wenn ihr die ursprüngliche Laufzeit verpasst habt.

Düstere Monsterjagd und langfristige Entscheidungen

In The Witcher: Legacy schlüpft ihr in die Rollen von Hexer:innen, die durch Kaedwen ziehen. Das Spiel ist für ein bis vier Teilnehmer:innen ausgelegt und kombiniert Deck-Building mit Rollenspiel-Elementen. Das Besondere ist die Legacy-Mechanik: Eure Entscheidungen haben dauerhafte Auswirkungen auf den Verlauf der Kampagne, die euch über Dutzende Stunden fesseln wird. Neben einem speziellen Solo-Modus dürft ihr euch auf ein Endgame-Szenario freuen, das den Wiederspielwert deutlich erhöht.

Exklusive Vorteile und technische Highlights im Late Pledge

Wenn ihr euch jetzt für eine Unterstützung entscheidet, profitiert ihr von einem günstigeren Preis gegenüber dem späteren Handel und erhaltet Zugang zu Inhalten, die nur in der Gamefound-Edition enthalten sind. Dazu gehören zusätzliche Monster, Gefährt:innen und zahlreiche Nebenquests. Besonders spannend für die Atmosphäre: Dank eines finalen Ziels der Kampagne dürft ihr euch auf eine kostenlose Narrative-App freuen, die die umfangreichen Texte des Spiels mit professioneller Sprachausgabe in sieben Sprachen untermalt. Im Late Pledge könnt ihr zudem neue Add-ons wie ein Artbook oder Metall-Lesezeichen entdecken und euch mit dem „I Want It All“-Paket das komplette Paket sichern.