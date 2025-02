The Witcher: Crossroads of Ravens kommt am 30. September 2025 heraus

Letztes Jahr beendete Andrzej Sapkowski das Schreiben eines weiteren Witcher-Buches, dem Prequel namens Crossroads of Ravens.

Über Crossroads of Ravens

Obwohl er erklärte, dass er die Witcher-Saga 1999 beendet hatte, kehrte er 2013 mit Season of Storms, einem Interquel, das hauptsächlich zwischen bestehenden Geschichten spielt, zu ihm zurück und ließ die Tür für weitere Bücher offen, die vor oder während der Saga spielten. Dieses neue Buch mit dem Titel Crossroads of Ravens auf Englisch und Rozdroże Kruków auf Polnisch wird ein Prequel sein. Laut der Pressemitteilung der englischsprachigen Verlage Gollancz und Orbit handelt es sich um eine 18 Jahre alte Version von Geralt. Es wird also vermutlich ein Geralt in seinen Anfängen sein, noch nicht einmal „von Riva“, der sich von Kaer Morhen auf seine erste Mission in Crossroads of Ravens auf den Weg macht. Während dieser Mission wird er „Monster, Verräter, einige neue Freunde und einige bekannte Gesichter entdecken und wie tief gefürchtet und verachtet Hexer sein können“. „In Rozdroże Kruków“, sagte Sapkowski, „kehre ich zu den Wurzeln von Geralts Reise zurück – nicht zu dem furchtlosen Monstertöter, den wir kennen, sondern zu einem jungen Hexer, der gerade erst beginnt, die Last seines Schicksals zu verstehen.“

Das klingt schon vielversprechend. „Stellen Sie sich Geralt vor, aber jünger, mit weniger Narben und etwas mehr Erhabenheit. Dies ist eine Geschichte von Wachstum, von Idealismus, der auf harte Realität trifft, und von Entscheidungen, die eine Legende schmieden. Es geht darum, deinen Platz in einer Welt zu finden, die dich ständig herausfordert, mehr zu sein, als du dachtest, dass du sein könntest. Während diese neue Geschichte in diesem Jahr ihren Weg zu Lesern auf der ganzen Welt findet, kann ich es kaum erwarten, dass sie an der Seite eines jüngeren Geralt gehen – und die Prüfungen erleben, die ihn geschmiedet haben, und die Reise, die ihn auf den Weg zu seinem Schicksal geführt hat.“ Es wird am 30. September in Englisch und mehr als 19 anderen Sprachen veröffentlicht. Die Übersetzung stammt von David French, der sechs der vorherigen acht Witcher-Bücher ins Englische übersetzt hat. Die beiden verbleibenden, The Last Wish und Blood of Elves, werden nächstes Jahr mit neuen Übersetzungen nachgedruckt.