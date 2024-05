The Witcher 4: Über 400 Personen bereits beteiligt, wird noch mehr

Eine kleine Info von CD Projekt bezüglich Polaris (oder The Witcher 4): Es ist aktuell das größte Projekt des Studios überhaupt. Überrascht?

Die Metriken sind klar, das Studio sagt, dass Polaris das größte Projekt des Studios ist, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Menschen, die daran arbeiten, als auch darauf, wie weit es gekommen ist. “Über 400 Menschen arbeiten derzeit an dem Spiel”, sagte Chief Financial Officer Piotr Nielubocwicy in einer Finanzpräsentation, “und wir planen, in der zweiten Jahreshälfte in die Produktionsphase überzufahren”. Es gibt auch eine praktische Grafik, die die Aufschlüsselung veranschaulicht: Nein, es ist keine große Veränderung der Zahlen gegenüber dem vorherigen Bericht und im Moment bleibt es in der Vorproduktion, aber selbst wenn die Arbeit an The Witcher 4 offensichtlich die Bemühungen von CD Projekt dominiert. Das überrascht aber niemanden, wenn man ehrlich ist.

Es passt auch zu einer Erklärung des gemeinsamen CEO Adam Badowski im Januar, als er sagte, dass CD Projekt “bis Mitte des Jahres rund 400 Menschen haben möchte, die an [Polaris] arbeiten”. Angesichts dieser Zahl, die im Februar erreicht wurde, könnten Optimisten sogar sagen, dass die Dinge etwas besser als geplant vorankommen. Noch gibt es keine Info zum neuen Spiel, und CD Projekt wird wohl von dem Desaster gelernt haben, das der Launch von Cyberpunk 2077 damals verursachte. Das Studio sagte 2021, dass es nicht mit der Vermarktung neuer Spiele beginnen wird, bis sie viel näher an der Einführung sind, und es hält sich anscheinend an diesen Plan. Denn zwischen der Ankündigung und dem Release von Cyberpunk 2077 lagen immerhin acht lange Jahre…