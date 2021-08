The Wayward Realms von The Elder Scrolls-Machern angekündigt

OnceLost Games hat The Wayward Realms angekündigt, ein Singleplayer-Open-World-Fantasy-RPG. Lest hier mehr über den Titel!

Im Jahr 2019 erfuhren wir, dass die erfahrenen Entwickler Julian LeFay und Ted Peterson (Elder Scrolls Arena und Daggerfall) ein neues Studio gegründet hatten. Damals sagten sie, sie arbeiten an einem neuen RPG, doch sie gaben nicht viele Details dazu preis. Nun wurde dieses Schweigen gebrochen.

Über The Wayward Realms

„The Wayward Realms spielt auf einer Gruppe von über 100 realistisch skalierten Inseln, die gemeinsam als Archipel bekannt sind, wo Dutzende von Fraktionen um Einfluss und Macht wetteifern”, heißt es in der Ankündigung. “Königreiche bemühen sich, ihre Dominanz aufrechtzuerhalten, Aufsteiger versuchen, sich einen Platz an der Spitze zu verdienen, und Dynastien setzen Generationenpläne in Bewegung. Sollten sich Spieler:innen eine herausragende Position verdienen, können sie den Verlauf der Geschichte ändern.”

Die Spielwelt von The Wayward Realms ist laut der Seite des Spiels auf Steam „viel größer als die meisten anderen Spiele”. Weiters heißt es, dass „Großstädte mit Hunderten oder Tausenden von NSCs, tiefen, dunklen, gefährlichen Wäldern, riesigen Bergketten, weitläufigen Sümpfen und Sumpfgebieten, riesigen Ozeanen und mehr, die durch dynamische, prozedurale Generierung zum Leben erweckt werden.”

Das Klassensystem und mehr

Spieler:innen sind nicht an eine Klasse in The Wayward Realms gebunden, sondern können ihre eigenen Fähigkeiten, Zaubersprüche, Tränke und Verzauberungen herstellen. Und die Welt, die von einem “virtuellen Gamemaster” verwaltet wird, wird euch unterschiedlich behandeln, je nachdem, wer ihr sein wollt und welche Maßnahmen ihr ergreift. “Weltereignisse haben sehr unterschiedliche Auswirkungen auf das Leben eines sozialisierenden Aristokraten, eines Diebs, der in Verschwörungen der Unterwelt verwurzelt ist, eines Gelehrten, der alte Artefakte sammelt, oder welche Rolle Sie für sich selbst gestalten.”

Es klingt ein wenig wie die Mount & Blade-Spiele, bei denen Spieler:innen ebenso ihren Hintergrund wählen und eine riesige Karte voller NSCs erforschen. Es gilt, die Welt zu durchstreifen, um die Macht zu kämpfen und nach eigenen Vorstellungen zu handeln. In der Ankündigung werden viele ziemlich viele Dinge versprochen: “Wahl und Konsequenz werden in einem noch nie versuchten Ausmaß erlebt”. OnceLost Games nennen The Wayward Realms sogar eine ganz neues Genre: das große RPG. Ob sich der Titel als erstes BRPG (Big RPG) durchsetzen kann, werden wir wissen, wenn er erscheint. Derzeit ist noch kein Veröffentlichungsdatum in Sicht, leider.